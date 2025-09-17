Сколько должен работать россиянин, чтобы купить iPhone 17: цена новых флагманов Apple

Новый флагман Apple iPhone 17 Pro, по предварительным прогнозам от российских ритейлеров, будет стоить в России 160 тысяч рублей. По данным аналитиков, чтобы среднестатистическому россиянину приобрести новое устройство, ему потребуется проработать около 39 рабочих дней — почти два полных месяца труда.
Такие данные следуют из расчета глобального индекса доступности смартфона Tenscope, который демонстрирует колоссальный экономический разрыв между странами: от трех дней в Люксембурге до 160 дней в Индии. Сколько в среднем жителям стран мира нужно работать, чтобы накопить на iPhone — в материалах URA.RU.
Цены в России: официальные ритейлеры против «серого» рынка
На старте продаж крупные российские ритейлеры, такие как «М.Видео», «Эльдорадо» и re:Store, предлагают базовый iPhone 17 с памятью 256 ГБ от 95 тысяч рублей. Флагманская модель iPhone 17 Pro Max обойдется покупателям минимум в 160 тысяч рублей, а максимальная комплектация на 2 ТБ достигает 285 тысяч рублей. Эти цены включают таможенные пошлины, НДС и официальную гарантию производителя. Однако, как отмечают эксперты рынка, по мере насыщения рынка в течение 3–4 месяцев цены обычно снижаются на 20–30%. Кроме того, сохраняется активность «серого» рынка: небольшие компании и частные импортеры предлагают те же модели на 10–15% дешевле, но без гарантийной поддержки и с рисками, связанными с уплатой налогов.
Мировой разрыв: Люксембург против Индии — 51-кратная разница
Глобальное исследование, проведенное аналитической компанией Tenscope, наглядно демонстрирует чудовищный разрыв в покупательной способности между странами. Для покупки iPhone 17 Pro (256 ГБ) жителю Люксембурга требуется всего три полных рабочих дня, американцу — менее четырех дней, немцу — около семи дней. На другом конце спектра — Индия (160 дней), Филиппины (101 день) и Нигерия (98 дней). Среднемировой показатель составляет 26 рабочих дней. Как отмечают аналитики, разрыв между самой богатой и самой бедной страной в рейтинге достигает 51 раза.
Методология: как считали доступность iPhone
За основу исследования была взята американская розничная цена iPhone 17 Pro в 1099 долларов. Для каждой из 33 стран аналитики рассчитали количество 8-часовых рабочих дней, необходимых для покупки смартфона. Данные о среднемесячной заработной плате и количестве рабочих часов в неделю были получены из официальной статистики Международной организации труда (МОТ) и национальных статистических служб. Для штатов США использовались данные Бюро статистики труда (BLS).
Данные по России: месяц работы ради iPhone
При средней зарплате «на руки» в 89 769 рублей (данные Росстата за июнь 2025 года) и курсе доллара в 82,6 рубля россиянину потребуется около 39 рабочих дней для покупки iPhone 17 Pro, следует из статистики Apple Insider на примере данных Tenscope. Однако эксперты отмечают, что дальнейшее ослабление рубля и рост инфляции увеличат разрыв с другими странами.
Экономическая пропасть в одном устройстве: почему iPhone — лучший индикатор
История с индексом доступности iPhone наглядно показывает, что даже в глобализированном мире экономическое неравенство только растет. Смартфон, который в одних странах считается массовым продуктом, в других остается символом статуса и богатства. Как отмечают эксперты, разрыв в 51 раз между странами по доступности технологий — это вызов всей мировой экономической системе.
На ежегодной презентации, организованной компанией Apple, была представлена новая серия смартфонов iPhone 17. Базовая модель получила усовершенствованный дисплей с поддержкой функции Always On, а также увеличенный объем встроенной памяти. Помимо этого, корпорация анонсировала абсолютно новую модификацию — iPhone 17 Air, которая отличается рекордно малой толщиной среди всех устройств Apple. Подробный обзор всех представленных новинок доступен в трансляции, запись которой опубликована в материалах URA.RU.
Новый Phone 17 получит экран диагональю 6,3 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Обновления коснулись и фронтальной камеры: во всех версиях теперь используется 24-мегапиксельный модуль вместо прежней камеры на 12 Мп. Вместо модели Plus в линейке появилась ультратонкая версия под названием Air, толщина корпуса которой составляет примерно 5,5 мм.
