Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к ежегодной Прямой линии с гражданами страны. Мероприятие считается одним из ключевых форматов общения руководства страны с населением, в ходе которого президент отвечает на вопросы россиян в прямом эфире.
Последняя Прямая линия с Владимиром Путиным прошла 19 декабря 2024 года и была объединена с итоговой программой «Итоги года с Владимиром Путиным». Тогда президент ответил на вопросы по темам социального обеспечения, экономики, внешней политики и инфраструктуры. Об основных темах прошлого мероприятия — в материале URA.RU.
Во время Прямой линии поступило более двух миллионов вопросов
Президенту России во время Прямой линии в 2024 году поступило более двух миллионов вопросов. Обработкой обращений занималась нейросеть GigaChat, которая выявила ключевые темы, волнующие граждан страны. Искусственный интеллект определил топ горячих тем: доступность жилья, услуги ЖКХ, здравоохранение и цены на продукты. Значительная часть вопросов также касалась международных отношений, взаимодействия с избранным президентом США Дональдом Трампом, будущего БРИКС и доллара, а также сотрудничества с Китаем.
Впервые за историю проведения «Прямой линии» мероприятие сопровождалось эффектом дополненной реальности. На экране в зале отображались самые актуальные темы для каждого региона России.
Путин ответил на вопрос о росте цен на продукты
Владимир Путин комментировал ситуацию с ростом цен на продукты и другие товары в стране. По словам главы государства, причиной стали разрыв между производством и спросом, а также влияние мировых цен.
Он отметил, что на повышение цен влияют как внутренние, так и внешние факторы. В частности, санкции и ограничения со стороны других государств не являются определяющими, но все же повышают стоимость логистики и сказываются на конечной цене товаров.
Заявления прозвучали о мирных переговорах с Украиной
Президент России заявлял о перспективах мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Москва открыта к диалогу, однако в настоящее время препятствием для переговоров выступает позиция Киева. Путин подчеркивал, что Россия готова к компромиссам, но украинская сторона ранее отказалась от обсуждения возможного мирного соглашения, несмотря на предварительно достигнутые договоренности.
Он напомнил, что в 2022 году в Стамбуле представители Украины фактически согласовали условия соглашения, однако после визита тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Киев прекратил переговоры. Кроме того, Владимир Путин поставил под сомнение легитимность украинской власти.
Говорили об условиях семейной ипотеки
Путин выражал недовольство изменением условий семейной ипотеки банками и ростом мошенничества в финансовой сфере. По его словам, из-за постоянных корректировок условий молодые семьи теряют возможность воспользоваться льготными ипотечными программами. Глава государства резко осудил действия банков, назвав их политику недопустимой.
«Спасибо вам за этот вопрос, за то, что обратили на это внимание. Это безобразие! Не должно быть никаких лимитов», — подчеркнул президент, отвечая на жалобы граждан.
Президент затронул тему мошенничества
Во время обсуждения затронули также проблему финансового мошенничества, которая, по его словам, вызывает серьезную тревогу. Путин отмечал, что объемы мошеннических схем значительно выросли, что мешает гражданам чувствовать себя в безопасности при совершении финансовых операций. Глава государства призвал игнорировать подозрительные звонки и сообщения, а также рекомендовал россиянам быть более внимательными при использовании банковских услуг.
Были и нестандартные вопросы
Путин ответил на ряд нестандартных вопросов во время блиц-интервью. Глава государства поделился своими мыслями о личном счастье, выразил признательность ушедшим политикам Европы и прокомментировал риски, связанные с глобальным потеплением и таянием вечной мерзлоты.
Отвечая на вопрос о том, с кем бы он хотел выпить чаю, президент подчеркнул важность общения с близкими людьми и отдельно упомянул бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Кроме того, Путин признался, что счастье не может быть полным, пока российские военные не вернутся домой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.