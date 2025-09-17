Отбор на «Евровидение», брак по любви и сумасшедшие фанатки: Антону Беляеву — 46

Антон Беляев — популярный музыкант, фронтмен группы Therr Maitz. Он смело взобрался на вершину российского шоу-бизнеса, создавая музыку и продюсируя звезд. Он участвовал в отборе на «Евровидение», вышел в полуфинал шоу «Голос», а позже стал одним из наставников этого проекта. 18 сентября Антону Беляеву исполняется 46 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Антона Беляева
Антон Беляев родился 18 сентября 1979 года в Магадане в семье инженера-электронщика и учителя информатики. Музыкой он увлекался с раннего детства и особенно любил барабаны. Однако при поступлении в музыкальную школу его не взяли в класс ударных, и он стал играть на фортепиано. В девятом классе его отчислили из гимназии, и он поступил в музыкальное училище. Однако Антон и там не задержался из-за поведения.
«В юности я часто совершал безумные поступки. Ну, многие до 20 не очень дружат с головой. <…> Криминальная романтика, она очень сильно влияет на подростков. Кажется, что это совсем короткий путь выйти в люди, и вот сейчас ты кем-то станешь. Все требует времени и усилий, а в детстве этого не понимаешь», - рассказывал Беляев.
Свое обучение он продолжил только оказавшись в Хабаровске. Там в 2002 году он окончил эстрадно-джазовое отделение Хабаровского государственного института искусств и культуры.
Карьера Антона Беляева: группа Therr Maitz и продюсирование звезд
Там же в Хабаровске Беляев основал группу Therr Maitz. В 2004 году Беляев был назначен арт-директором клуба «Русь» и, стремясь создать для заведения собственный музыкальный коллектив, пригласил к сотрудничеству ряд музыкантов. В этот период он начал писать инди-музыку, которая впоследствии легла в основу репертуара Therr Maitz. Сам Антон не только занимался композицией песен, но также исполнял партии на клавишных и гитаре, был вокалистом и отвечал за аранжировки.
Переехав в Москву в 2006 году, коллектив на некоторое время отошел на второй план. Для обеспечения своего проживания в столице Антон сменил сферу деятельности, освоив профессию музыкального продюсера. В новом качестве он начал сотрудничать с такими российскими исполнителями, как Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, Елка, Игорь Григорьев и другие.
Спустя несколько лет он вновь присоединился к коллективу Therr Maitz, и группа выпустила свой первый альбом под названием Sweet Oldies, включающий 13 треков. В числе композиций — The Flow и Paris Line, в которых использованы сэмплы, созданные еще до переезда в Москву. Помимо этого, коллектив начал регулярно выступать с концертами. К продюсированию Антон также неоднократно возвращался. Например, в шоу «Песни» на ТНТ в 2018 году, где он был креативным музыкальным продюсером.
Шоу «Голос», «Главная сцена» и «Евровидение»
Значительный вклад в рост популярности группы Therr Maitz внесло участие Антона Беляева во втором сезоне вокального проекта «Голос» на Первом канале в 2013 году. Под руководством наставника Пелагеи, которая перешла Беляева к себе из команды Леонида Агутина, музыкант смог дойти до полуфинального этапа шоу.
«Было немного жутковато, потому что формат новый, люди незнакомые, главный канал страны. Я боялся столкнуться с необходимостью примерять совсем другую роль. Потому что, несмотря на все возможные бонусы, можно было вляпаться. Хотя мне кажется, что я и вляпался», — рассказывал музыкант.
В том же году он вошел в число ведущих хит-парада «Красная звезда» на Первом канале, а позднее, выступая в роли помощника Игоря Матвиенко, принял участие в телепроекте «Главная сцена» на телеканале «Россия 1». В рамках этого шоу курируемая ими группа «Моя Мишель» достигла этапа суперфинала. Ряд телевизионных премьер композиций Therr Maitz, включая Feeling Good Tonight и Stop Quiet, прошел в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.
В 2021 году этот же телеканал транслировал национальный отбор на конкурс «Евровидение», в котором среди претендентов были Беляев и коллектив Therr Maitz с композицией Future Is Bright. Однако по итогам отбора победу одержала Manizha с песней Russian Woman. В 2023 и 2024 годах Антон занимал пост наставника в шоу «Голос».
Личная жизнь Антона Беляева
Антон Беляев, возглавляющий коллектив Therr Maitz, состоит в браке с Юлией Беляевой. Одни познакомились в кафе, когда Антон еще не был известным артистом. По его словам, ему не понадобилось много времени, чтобы понять, что эта девушка станет его женой.
"Когда я встречался с другими девушками, мой «сканер» не переставал работать. Даже в серьезных отношениях я оставался в поиске. Так было до Юли. С ней понял, что у меня больше нет такой потребности", — рассказывал артист.
Пара официально оформила отношения в 2012 году. В 2017 году у супругов появился сын Семен. Антон признавался, что после его рождения по-настоящему понял, что такое семья и отцовство.
«Никогда не планировал ни с кем вступать в брак. Также никогда не мечтал о ребенке. А я сейчас на 90 процентов отец. Остальное — бонусы. Немножко музыкой занимаюсь и что-то еще», — сказал Беляев в интервью VOICE.
В настоящее время Юлия занимает должность директора известной музыкальной группы. Она постоянно находится рядом с мужем и в интервью OK рассказывала часто видит поклонниц, которые пытаются познакомиться с ним, и среди них встречаются сумасшедшие.
«Отношусь к этому по-разному. В основной массе фанатки настроены дружелюбно. Кто-то пытается советоваться, кто-то даже меня копирует. Когда я с брекетами ходила, мне посыпались фото девочек: „А я тоже поставила!“ О, некоторые думают, что мой номер — это номер Антона. Пишут много. Иногда: „Умри, я тебя убью“», — говорила жена артиста. Сам музыкант рассказывает, что не обращает на это внимания, а жену называет — лучшим другом.
Где сейчас Антон Беляев
С марта 2025 года Антон Беляев стал главным редактором российского глянцевого журнала «Правила жизни». При этом продолжает свою музыкальную деятельность: в 2025 году он еще раз выступил наставником шоу «Голос».
