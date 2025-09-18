Экс-министру Абызову может грозить новое дело

Экс-министра Абызова, осужденного на 12 лет, допрашивают по новому делу
Абызова могли этапировать в связи с рассмотрением исков, где он выступает как ответчик
Абызова могли этапировать в связи с рассмотрением исков, где он выступает как ответчик
новость из сюжета
Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Бывший министр по вопросам открытого правительства РФ Михаил Абызов, осужденный на 12 лет колонии строгого режима, этапирован в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«Михаила Абызова этапировали в Москву из колонии строгого режима, где он отбывал наказание по приговору Преображенского районного суда <...> С ним проводятся следственные действия в рамках расследования нового уголовного дела, фигурантом которого может стать экс-министр», — уточнил собеседник ТАСС. 

По сведениям источника, следствие рассматривает возможность возбуждения еще одного уголовного дела, фигурантом которого может стать бывший федеральный чиновник. На данный момент Абызов помещен в один из столичных следственных изоляторов. По некоторым данным, этапирование экс-министра может быть связано с рассмотрением гражданских исков, где Абызов является одним из ответчиков. 

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы признал Михаила Абызова виновным в создании преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, коммерческом подкупе, незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов. Суд приговорил бывшего министра к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 80 миллионам рублей в качестве штрафа.

