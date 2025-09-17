17 сентября 2025

Опальный депутат из ХМАО получил судимость за оскорбление спикера думы

Депутат думы Урая Насибуллин проиграл апелляцию по уголовному делу
Депутат думы Урая Насибуллин проиграл апелляцию по уголовному делу

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин проиграл апелляцию по уголовному делу об оскорблении председателя городской думы Александра Величко. Суд подтвердил законность приговора, согласно которому политик должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила адвокат потерпевшего Оксана Рудик.

«Сегодня апелляция признала законным вынесенный приговор в отношении Насибуллина Л.Ф. по оскорблению представителя власти. Председателя Думы г. Урай Насибуллин публично назвал „фуфлом“», — заявила Рудик. Теперь из-за судимости Насибуллин может лишиться депутатского мандата.

Сам Насибуллин намерен обжаловать приговор в кассации, а также грядущее лишение мандата, которое может произойти на ближайшем заседании думы из-за наличия у него уголовки. «Политическую карьеру сдаваться не намерен. Буду добиваться отмены и восстановления справедливости», — заявил он URA.RU. По его словам, суд первой инстанции допустил нарушения.

