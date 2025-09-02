Опальному депутату из ХМАО грозят новые уголовки за отказ платить штрафы

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин может столкнуться с новыми уголовными преследованиями за неисполнение решений суда о компенсации морального вреда. По четырем приговорам о клевете он обязан выплатить деньги потерпевшим. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.
«Насибуллин не исполняет решения судов по всем гражданским искам в части компенсации морального вреда. Поэтому на сегодняшний момент принято решение обратиться с заявлениями к приставам о привлечении его к ответственности. Будут добиваться отдельных уголовных дел за неисполнение по каждому эпизоду», — пояснила источник. По его словам, жалобы Насибуллина в кассацию уже отклонены, а решения вступили в силу.
Речь идет о процессах по искам вице-мэра Урая Елены Подбуцкой, директора МАУ «Культура» Алексея Примака и начальницы управления культуры Ульяны Кащеевой. По четвертому делу решение суда пока ожидается. В разговоре с журналистом агентства сам Насибуллин ситуацию комментировать отказался. В администрацию города был направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Урае рассматривается первое уголовное дело против депутата — за оскорбление председателя думы Александра Величко. Насибуллин назвал спикера «фуфлом».
