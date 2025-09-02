Опальному депутату из ХМАО грозят новые уголовки за отказ платить штрафы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутата думы Урая Насибуллина могут привлечь к уголовной ответственности
Депутата думы Урая Насибуллина могут привлечь к уголовной ответственности Фото:

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин может столкнуться с новыми уголовными преследованиями за неисполнение решений суда о компенсации морального вреда. По четырем приговорам о клевете он обязан выплатить деньги потерпевшим. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Насибуллин не исполняет решения судов по всем гражданским искам в части компенсации морального вреда. Поэтому на сегодняшний момент принято решение обратиться с заявлениями к приставам о привлечении его к ответственности. Будут добиваться отдельных уголовных дел за неисполнение по каждому эпизоду», — пояснила источник. По его словам, жалобы Насибуллина в кассацию уже отклонены, а решения вступили в силу.

Речь идет о процессах по искам вице-мэра Урая Елены Подбуцкой, директора МАУ «Культура» Алексея Примака и начальницы управления культуры Ульяны Кащеевой. По четвертому делу решение суда пока ожидается. В разговоре с журналистом агентства сам Насибуллин ситуацию комментировать отказался. В администрацию города был направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Урае рассматривается первое уголовное дело против депутата — за оскорбление председателя думы Александра Величко. Насибуллин назвал спикера «фуфлом».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат думы Урая Леонард Насибуллин может столкнуться с новыми уголовными преследованиями за неисполнение решений суда о компенсации морального вреда. По четырем приговорам о клевете он обязан выплатить деньги потерпевшим. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «Насибуллин не исполняет решения судов по всем гражданским искам в части компенсации морального вреда. Поэтому на сегодняшний момент принято решение обратиться с заявлениями к приставам о привлечении его к ответственности. Будут добиваться отдельных уголовных дел за неисполнение по каждому эпизоду», — пояснила источник. По его словам, жалобы Насибуллина в кассацию уже отклонены, а решения вступили в силу. Речь идет о процессах по искам вице-мэра Урая Елены Подбуцкой, директора МАУ «Культура» Алексея Примака и начальницы управления культуры Ульяны Кащеевой. По четвертому делу решение суда пока ожидается. В разговоре с журналистом агентства сам Насибуллин ситуацию комментировать отказался. В администрацию города был направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Урае рассматривается первое уголовное дело против депутата — за оскорбление председателя думы Александра Величко. Насибуллин назвал спикера «фуфлом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...