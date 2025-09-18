Трамп уверен в решении конфликтов в Газе и на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором разрешении вооруженных конфликтов в секторе Газа и на Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«Ситуация с Россией и Украиной <...> будет улажена», — заявил Трамп, выступая перед журналистами. Трансляцию мероприятия вел Белый дом в соцсети Х.
США прилагает значительные усилия для урегулирования ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, также отметил Трамп. Обстановка на Ближнем востоке остается сложной, однако, как отметил глава США, «все будет улажено».
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население сектора Газа покинуть город. Вскоре после этого ЦАХАЛ начала наземную операцию с целью захвата населенного пункта. Утверждается, что она направлена на искоренение ХАМАС. URA.RU вело онлайн трансляцию происходящего.
