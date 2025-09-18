Трамп уверен в решении конфликтов в Газе и на Украине

Трамп: вооруженные конфликты на Ближнем востоке и Украине скоро будут улажены
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что США решит конфликты в Газе и на Украине
Трамп заявил, что США решит конфликты в Газе и на Украине Фото:

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором разрешении вооруженных конфликтов в секторе Газа и на Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Ситуация с Россией и Украиной <...> будет улажена», — заявил Трамп, выступая перед журналистами. Трансляцию мероприятия вел Белый дом в соцсети Х.

США прилагает значительные усилия для урегулирования ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, также отметил Трамп. Обстановка на Ближнем востоке остается сложной, однако, как отметил глава США, «все будет улажено».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население сектора Газа покинуть город. Вскоре после этого ЦАХАЛ начала наземную операцию с целью захвата населенного пункта. Утверждается, что она направлена на искоренение ХАМАС. URA.RU вело онлайн трансляцию происходящего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором разрешении вооруженных конфликтов в секторе Газа и на Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. «Ситуация с Россией и Украиной <...> будет улажена», — заявил Трамп, выступая перед журналистами. Трансляцию мероприятия вел Белый дом в соцсети Х. США прилагает значительные усилия для урегулирования ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, также отметил Трамп. Обстановка на Ближнем востоке остается сложной, однако, как отметил глава США, «все будет улажено». Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население сектора Газа покинуть город. Вскоре после этого ЦАХАЛ начала наземную операцию с целью захвата населенного пункта. Утверждается, что она направлена на искоренение ХАМАС. URA.RU вело онлайн трансляцию происходящего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...