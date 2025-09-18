На Западе придумали новую санкционную меру против России

Еврокомиссия разрабатывает новый пакет санкций против России, который предусматривает полный отказ от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2027 года. Об этом сообщают журналисты с ссылкой на осведомленные источники.
«Еврокомиссия рассматривает возможность включить положение в свой новый пакет санкций для того, чтобы отказаться от импорта всего российского СПГ до конца 2027 года», — отмечается в публикации Bloomberg.
Планируется, что отказ от импорта российского СПГ будет постепенным. Это даст европейским компаниям время найти альтернативных поставщиков, в частности из США, Катара и стран Африки.
Данная мера направлена на дальнейшее сокращение финансирования российского бюджета за счет энергетических доходов. СПГ оставался одним из немногих энергетических направлений, не подпадавших под прямые ограничения.
Ранее ЕС уже ввел эмбарго на морские поставки российской нефти и снизил долю российского газа в импорте с 40% в 2022 году до 15,7% в первой половине 2025 года. В рамках программы REPowerEU и председательства Дании в Совете ЕС обсуждаются меры по полному отказу от российского трубопроводного газа и СПГ к 2027 году, включая обязательства для импортеров доказывать происхождение топлива, чтобы исключить обходные схемы.
