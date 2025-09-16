В Березниках иномарка столкнулась с грузовиком и пассажирским автобусом. Очевидцы сообщают, что есть погибший. Видеозапись с места ДТП опубликована в сообществе «Верхнекамье ТВ Березники Соликамск Губаха» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня утром у отворота на Пермяково произошла авария. Седан столкнулся с грузовиком, а после легковушку отбросило в автобус. В это время там находились люди. Как сообщают очевидцы водитель седана скончался на месте», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, что легковушку смяло практически полностью. На месте работают сотрудники ДПС. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции.
