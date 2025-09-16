16 сентября 2025

В Березниках произошло смертельное ДТП с автобусом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Автомобиль влетел в пассажирский автобус
Автомобиль влетел в пассажирский автобус

В Березниках иномарка столкнулась с грузовиком и пассажирским автобусом. Очевидцы сообщают, что есть погибший. Видеозапись с места ДТП опубликована в сообществе «Верхнекамье ТВ Березники Соликамск Губаха» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня утром у отворота на Пермяково произошла авария. Седан столкнулся с грузовиком, а после легковушку отбросило в автобус. В это время там находились люди. Как сообщают очевидцы водитель седана скончался на месте», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что легковушку смяло практически полностью. На месте работают сотрудники ДПС. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции.

© Служба новостей «URA.RU»
