Зарубина объяснила, почему Shaman отказался от победы на «Интервидении»

Ольга Зарубина наблюдала за завершившимся в Москве «Интервидением». Певица говорит, что от конкурса получила немало эмоций. В разговоре с корреспондентом URA.RU она объяснила, почему победу в конкурсе одержал представитель Вьетнама, а также рассказала, почему SHAMAN попросил его не оценивать.
«Конкурс получился замечательный: на мой взгляд, его нужно проводить и дальше, — говорит Ольга. — Мир нуждается в новых талантах. Нам необходимо растить новое поколение звезд, которыми мы будем восхищаться. Потому что те артисты, которых мы считаем крутыми, заявили о себе в 80-х годах. Время идет, все меняется… Нам нужно выявлять новые таланты и работать с ними. Нужно переходить на другой уровень, искать талантливое, интересное и неповторимое. Я очень надеюсь, что в дальнейшем „Интервидение“ подарит нам много новых хороших артистов, которые будут востребованы во всем мире».
«Я думала, что исполнитель из Вьетнама победил неслучайно, — продолжает звезда. — У него своя манера пения. Когда я его услышала, у меня ассоциация с древними индейцами возникла. Они так пели в глубокой древности. На сегодняшний день это необычно для нас всех. Я уверена, что именно своеобразной и необычной манерой исполнения он и привлек судей».
«Другое дело, что он все-таки не готовая звезда, — продолжает Ольга. — Ему есть, куда расти и к чему стремиться. Ему нужно учиться, заниматься и тогда все будет хорошо».
При этом оценила Зарубина и поступок SHAMANа. Певец, представляющий нашу страну, неожиданно попросил судей не оценивать его номер. Ольга считает, что Ярослав поступил правильно.
«Я думаю, что это очень умный ход с его стороны, — объясняет Ольга. — Все-таки Россия — страна-хозяйка конкурса. Понятно, что у Ярослава при тех исполнителях, которые участвовали в „Интервидении“ в этом году, был большой шанс на победу. Но, если бы он победил, могли бы пойти ненужные разговоры. А так все получилось очень достойно. Он спел красивую песню, в которой есть хитовые ходы, особенно в припеве. Да, в этой композиции Ярослав не полностью проявил свои способности, которые у него очень достойные. Но, видимо, была такая задумка. В целом, я довольна и выступлением SHAMANa, и „Интервидением“.
