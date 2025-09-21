21 сентября 2025

Макрон отказался называть происходящее в Газе геноцидом

Париж не признает происходящее в секторе Газа геноцидом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, правовую оценку событиям должны давать судьи и историки, а не политики.

«Мы не квалифицируем происходящее в качестве геноцида, поскольку это не политическое заявление. Судьям или историкам признавать геноцид, основываясь на сериях доказательств, четкой судебной практике и ясных элементах», — пояснил он. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS News.

В ходе беседы глава Франции также выразил опасения по поводу возможного вытеснения палестинцев из Газы. По его словам, если Израиль предпримет подобные шаги, это приведет к тому, что палестинский народ может потерять возможность для построения собственного будущего.

Ранее конфликт на Ближнем Востоке обострился. Международная независимая комиссия ООН, занимающаяся расследованием событий на оккупированных палестинских территориях, пришла к выводу, что действия Израиля в отношении сектора Газа являются геноцидом, передает VSE42.ru.

Израиль заявление отверг. Там сообщили, что именно ХАМАС несет ответственность за попытки совершения геноцида, указав на атаку от 7 октября 2023 года, в ходе которой были убиты 1200 человек.

Сразу несколько стран почти одновременно заявили о признании Палестины в качестве независимого государства. Канада, Австралия и Великобритания приняли такое решение на фоне продолжающихся вооруженных столкновений в секторе Газа. На конференции ООН, которая состоится 22 сентября в Нью-Йорке, к ним присоединятся еще 10 стран, передает Общественная Служба Новостей

