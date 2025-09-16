Израиль отверг доклад комиссии ООН по геноциду в Газе

Израиль отверг доклад независимой международной комиссии ООН по геноциду в Газе. Израильская сторона назвала доклад «искаженным и ложным» и потребовала немедленного роспуска самой комиссии. Об этом заявили в МИД страны.
«Израиль категорически отвергает этот искаженный и ложный доклад и призывает к немедленному роспуску Комиссии по расследованию», — говорится в официальном telegram-канале МИД Израиля. По мнению МИДа, выводы комиссии основаны на недостоверных данных, предоставленных палестинским движением ХАМАС.
В сообщении отмечается, что члены комиссии — Наванетем Пиллэй, Милун Котари и Крис Сидоти — «выступают в роли доверенных лиц ХАМАСа». Израиль обвиняет их в ангажированности и предвзятости, а также указывает на «откровенно антисемитскую позицию», которую занимают авторы доклада. Израильские дипломаты утверждают, что доклад комиссии «полностью основан на 'отмытой' и неоднократно повторяемой лжи ХАМАСа». По их словам, все основные тезисы, содержащиеся в документе, уже были опровергнуты в независимом академическом исследовании Института стратегических исследований BESA.
В заявлении подчеркивается, что именно ХАМАС несет ответственность за попытки совершения геноцида. Израиль указывает на террористическую атаку 7 октября 2023 года, в ходе которой были убиты 1200 человек, совершены массовые убийства, изнасилования и поджоги домов мирных жителей. Дополнительно в заявлении МИД Израиля отмечается, что все три автора доклада недавно ушли в отставку. Израиль считает, что их не следует заменять, а сама комиссия должна быть немедленно распущена.
Ранее Комиссия ООН квалифицировала действия Израиля в отношении сектора Газа как геноцид. В опубликованном докладе отмечается причастность к разжиганию геноцида ряда высокопоставленных израильских политиков, среди которых президент Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и бывший министр обороны Йоав Галант.
