Израиль отверг доклад комиссии ООН по геноциду в Газе

По мнению МИДа, выводы комиссии основаны на недостоверных данных
По мнению МИДа, выводы комиссии основаны на недостоверных данных
Война на Ближнем Востоке

Израиль отверг доклад независимой международной комиссии ООН по геноциду в Газе. Израильская сторона назвала доклад «искаженным и ложным» и потребовала немедленного роспуска самой комиссии. Об этом заявили в МИД страны.

«Израиль категорически отвергает этот искаженный и ложный доклад и призывает к немедленному роспуску Комиссии по расследованию», — говорится в официальном telegram-канале МИД Израиля. По мнению МИДа, выводы комиссии основаны на недостоверных данных, предоставленных палестинским движением ХАМАС.

В сообщении отмечается, что члены комиссии — Наванетем Пиллэй, Милун Котари и Крис Сидоти — «выступают в роли доверенных лиц ХАМАСа». Израиль обвиняет их в ангажированности и предвзятости, а также указывает на «откровенно антисемитскую позицию», которую занимают авторы доклада. Израильские дипломаты утверждают, что доклад комиссии «полностью основан на 'отмытой' и неоднократно повторяемой лжи ХАМАСа». По их словам, все основные тезисы, содержащиеся в документе, уже были опровергнуты в независимом академическом исследовании Института стратегических исследований BESA.

В заявлении подчеркивается, что именно ХАМАС несет ответственность за попытки совершения геноцида. Израиль указывает на террористическую атаку 7 октября 2023 года, в ходе которой были убиты 1200 человек, совершены массовые убийства, изнасилования и поджоги домов мирных жителей. Дополнительно в заявлении МИД Израиля отмечается, что все три автора доклада недавно ушли в отставку. Израиль считает, что их не следует заменять, а сама комиссия должна быть немедленно распущена.

Ранее Комиссия ООН квалифицировала действия Израиля в отношении сектора Газа как геноцид. В опубликованном докладе отмечается причастность к разжиганию геноцида ряда высокопоставленных израильских политиков, среди которых президент Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и бывший министр обороны Йоав Галант.

