МО РФ: над Белгородской и Курской областями сбито еще 13 беспилотников

Срочная новость
В период с 12:00 до 15:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны были сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов. Они были запущенны с территории Украины над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
