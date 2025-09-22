Бывшему первому заму губернатора ХМАО Шипилову изменили меру пресечения

Экс-замгубернатора ХМАО Шипилова выпустили из СИЗО под домашний арест
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Шипилов провел под арестом более семи месяцев
Алексей Шипилов провел под арестом более семи месяцев Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова

Бывшему первому заму губернатора ХМАО Алексею Шипилову изменили меру пресечения. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил URA.RU, что экс-куратора идеологического блока правительства Югры переводят из СИЗО под домашний арест.

«Шипилову изменили меру пресечения. Он пробудет под домашним арестом до 14 ноября», — пояснил инсайдер.

Адвокат политика Михаил Грабовский подтвердил, что защите удалось отстоять изменение меры пресечения в апелляции. Решение принял окружной суд ХМАО 22 сентября. Шипилов провел под арестом почти 7,5 месяцев. В пресс-службе суда подтвердили информацию.

Его задержали 14 февраля по подозрению в получении взятки в сумме 7,5 миллионов рублей и превышении должностных полномочий. Адвокаты неоднократно заявляли, что оснований для ареста политика нет, и сравнивали конвоирование с внесудебными пытками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему первому заму губернатора ХМАО Алексею Шипилову изменили меру пресечения. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил URA.RU, что экс-куратора идеологического блока правительства Югры переводят из СИЗО под домашний арест. «Шипилову изменили меру пресечения. Он пробудет под домашним арестом до 14 ноября», — пояснил инсайдер. Адвокат политика Михаил Грабовский подтвердил, что защите удалось отстоять изменение меры пресечения в апелляции. Решение принял окружной суд ХМАО 22 сентября. Шипилов провел под арестом почти 7,5 месяцев. В пресс-службе суда подтвердили информацию. Его задержали 14 февраля по подозрению в получении взятки в сумме 7,5 миллионов рублей и превышении должностных полномочий. Адвокаты неоднократно заявляли, что оснований для ареста политика нет, и сравнивали конвоирование с внесудебными пытками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...