Бывшему первому заму губернатора ХМАО Шипилову изменили меру пресечения

Бывшему первому заму губернатора ХМАО Алексею Шипилову изменили меру пресечения. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил URA.RU, что экс-куратора идеологического блока правительства Югры переводят из СИЗО под домашний арест.
«Шипилову изменили меру пресечения. Он пробудет под домашним арестом до 14 ноября», — пояснил инсайдер.
Адвокат политика Михаил Грабовский подтвердил, что защите удалось отстоять изменение меры пресечения в апелляции. Решение принял окружной суд ХМАО 22 сентября. Шипилов провел под арестом почти 7,5 месяцев. В пресс-службе суда подтвердили информацию.
Его задержали 14 февраля по подозрению в получении взятки в сумме 7,5 миллионов рублей и превышении должностных полномочий. Адвокаты неоднократно заявляли, что оснований для ареста политика нет, и сравнивали конвоирование с внесудебными пытками.
