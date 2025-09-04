«Вы что, ждете, пока я сдохну там»: экс-замгубернатора ХМАО Шипилов сделал заявление в суде

Бывшему первому заместителю губернатора ХМАО Алексею Шипилову снова продлили арест. Он пробудет в СИЗО до 14 ноября, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Шипилову снова продлили арест. Мера пресечения продлится до 14 ноября», — сообщает журналист агентства.
Несмотря на попытку отвода судьи Максима Савченко, съемочную группу в зале заседаний и эмоциональную речь, в которой экс-куратор идеологического блока правительства назвал уголовное дело в отношении себя «макулатурой», он вернется в СИЗО-1 Тюмени. Политик не сдержал эмоций. «Вы что, ждете, пока я сдохну там», — возмутился Шипилов в зале суда.
Судья Савченко, которого политик обвинял в предвзятости, поддержал ходатайство следователя. Шипилов направил на него жалобу председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
Политика обвиняют в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его арестовали в феврале 2025 года. Дело Шипилова также связывают с расследованием коммерческого подкупа, фигурантами которого являются экс-мэр Сургута Андрей Филатов и руководители управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска. Филатов находится под домашним арестом.
