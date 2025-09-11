Shot: Пугачева и Галкин* сэкономили 180 млн, избежав налога на замок в Грязи

Пугачева и Галкин* сэкономили 180 миллионов, не платив налоги за замок
Пугачева и Галкин* сэкономили 180 миллионов, не платив налоги за замок

Певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин* (внесен в реестр иноагентов в РФ) избежали уплаты налогов на сумму порядка 180 миллионов рублей, не зарегистрировав в установленном порядке свой замок в деревне Грязь, сообщил telegram-канал Shot. Строение площадью 1,8 тысячи квадратных метров не значится на кадастровой карте. В собственности артистов находится лишь земельный участок.

«Замка площадью 1,8 тысячи квадратных метров на кадастровой карте нет. По бумагам Пугачевой и Галкину принадлежит только земельный участок. Почему хозяева не стали регистрировать свою недвижимость? Ответ — в цифрах, точнее в миллионах. Как только здание становится на кадастровый учет, хозяин обязан оплачивать за него ежегодный налог», — передает telegram-канал.

В настоящее время Пугачева и Галкин платят только земельный налог — приблизительно 170 тысяч рублей в год — за участок площадью 12 тысяч квадратных метров. Если бы особняк был оформлен официально с кадастровой стоимостью в 600 миллионов рублей, то сумма ежегодного налога составила бы порядка 12 миллионов рублей (2% от стоимости). Таким образом, за 15 лет с момента завершения строительства замка в деревне Грязь экономия семьи достигла 180 миллионов рублей.

На сегодняшний день состояние объекта вызывает серьезные опасения: фасады покрылись плесенью, появились следы ржавчины, здание постепенно ветшает. Тем не менее Алла Пугачева планирует создать в доме платный «Музей любви» и надеется, что реализацией проекта займутся ее дети — Лиза и Гарри.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева, не сумев реализовать свою недвижимость, решила сдать в аренду замок. Стоимость месячного проживания в особняке составляет 700 тысяч рублей, при этом арендатору необходимо внести залог, эквивалентный плате за один месяц, а также оплатить коммунальные услуги отдельно.

*Максим Галкин внесен в реестр иноагентов в РФ

