Жительницы Кургана сегодня сталкиваются с болезнями, которые прежде были характерны лишь для пожилых женщин. Причины кроются не только в гормональных изменениях и витаминных дефицитах, но и в привычках современного ухода за собой — лазерной эпиляции, ежедневной гигиене и других эстетических процедурах, которые могут навредить женскому здоровью. Несмотря на значительные инвестиции в систему здравоохранения региона, многие выбирают частные клиники, а будущие мамы предпочитают ехать рожать в Тюмень ради комфортных условий платного роддома. Почему молодые женщины постоянно ощущают усталость, почему многие не могут забеременеть и есть ли перспективы появления платного роддома в Кургане — об этом и не только URA.RU эксклюзивно рассказала гинеколог с 33-летним стажем Алла Попова, к которой женщины приходят с последней надеждой.
— Алла Хамитовна, с какими запросами чаще всего приходят современные женщины? Можно ли сказать, что они стали внимательнее следить за здоровьем? Здоровее ли они по сравнению с поколением наших мам и бабушек?
— К сожалению, болезни помолодели. Старшее поколение было значительно здоровее — это факт. Сейчас мы живем в совершенно другом мире, где поток информации невероятно велик. Нервная система просто не справляется и дает сбои. Как известно, большинство болезней происходит от стрессов и нервных переживаний. Нарушения в работе нервной, иммунной и эндокринной систем влекут за собой сбои во внутренних органах.
Очень часто молодые женщины приходят с нарушениями менструального цикла. У меня даже появилась фраза на приеме: «Встала — уже устала». У огромного количества пациенток снижена внутренняя энергия. Вроде бы они здоровы: внешне все хорошо, занимаются спортом, ведут активный образ жизни, но каждое утро им не хватает сил, чтобы полноценно начать день, сделать домашние дела, пойти на работу, а потом еще погулять или сходить на тренировку. Часто слышу от них: «Пришла — надо полежать, а потом уже заниматься чем-то».
Такая усталость связана с митохондриальной дисфункцией. Митохондрии — это маленькие энергетические станции клеток, которые обеспечивают клетку энергией. Для их работы необходимо железо. Сейчас у многих женщин наблюдается дефицит железа, что ведет к нарушениям цикла, бесплодию, выкидышам и другим проблемам со здоровьем. Железо не синтезируется организмом, оно поступает только с пищей. Если женщина потребляет недостаточное количество железа, а во время кровотечения теряет его еще больше, организм начинает забирать железо из клеток, и тогда клетки остаются без энергии.
— Многие женщины сегодня пользуются различными методами эстетики — лазерной и электроэпиляцией, ежедневными прокладками, гелями для душа. Это безопасно для женского здоровья?
— Конечно, лазерная и электроэпиляция отражаются на здоровье. Появились заболевания, ранее присущие лишь пожилым. Например, склерозирующий лихен — заболевание без ясной первопричины, которое нельзя вылечить полностью, можно лишь остановить его развитие. У меня есть пациентка с быстро прогрессирующей дистрофией кожи — ей всего 30 лет. Несколько пациенток жалуются на частые рецидивы молочницы, которые не поддаются лечению даже противогрибковыми препаратами.
Когда начинаю расспрашивать об уходе, выясняется, что они регулярно используют гели для душа, ежедневные прокладки и другие средства. Казалось бы, все это придумано для удобства, но на самом деле эти продукты сушат и раздражают нежную интимную кожу. Если лицо не покрыть кремом, появляется сильная сухость, а интимные зоны еще более чувствительны. Если девушка постоянно носит стринги, колготки, джинсы, а дома — батареи и сухой воздух — создаются идеальные парниковые условия для патогенной микрофлоры.
Лазерная эпиляция выжигает волосяные фолликулы и сосуды. У меня была пациентка с келоидными рубцами после процедуры — мастер неправильно рассчитал дозу воздействия. Борьба с тем, что задумано природой, иногда оборачивается серьезными последствиями.
У каждого сегодня есть стиральная машина, пылесос, доставка еды на дом — нам даже ходить никуда не надо. А как много сидячих специальностей. При малоподвижном образе жизни нарушается кровообращение, зажимаются нервные окончания, а иннервация (обеспечение органов и тканей живых организмов связью с центральной нервной системой через нервы — прим. ред.) идет из позвоночного столба ко всем внутренним органам. Отсюда и множество заболеваний с болями в тазу, протрузий (выпячивание межпозвонкового диска за пределы тел позвонков — прим. ред.).
— А есть ли положительные моменты, связанные с тенденциями улучшения женского здоровья?
— Меня радует, что все больше женщин осознают необходимость планировать беременность заблаговременно, а не становиться на учет в женконсультации уже по факту. Сейчас на обследования идут вместе с мужьями, и это правильно: мужские клетки должны быть здоровыми не хуже женских. Внешне мужчина может выглядеть крепким, а анализы покажут дефицит витаминов В12, Д и других микроэлементов. И у жены зачастую точно так же, ведь питаются они одинаково. Мы — это то, что мы едим, а сегодня качество питания оставляет желать лучшего. Вот откуда разница со здоровьем поколений наших бабушек, которые не знали, что такое аптека. А сейчас посмотрите вокруг: аптека-банк-аптека-банк. Не хватает денег купить лекарства? Зайдите в банк.
- Если говорить о совсем юном поколении, мамы школьниц отмечают, что сейчас девочки стали созревать очень рано, буквально в 9 лет. С чем связан этот феномен?
— Хотя я не работаю с детьми, предполагаю, что причина — в образе жизни и питании. Возьмем аутизм, который значительно участился — он тоже связан с современными условиями. Молодежь курит, дышит вредными веществами, ест фастфуд и продукты с химическими добавками. Все это стимулирует гормональную активность и преждевременный рост уровня эстрогенов, что и дает раннее созревание.
- У вас колоссальный опыт как в частных, так и в государственных медучреждениях. С учетом вливаний огромных средств в здравоохранение в последние годы, можно ли утверждать, что платная и бесплатная медицина сравнялись в плане комфорта и качества оказания услуг?
— Я начинала работать в советское время, когда не было системы обязательного медицинского страхования (ОМС). ОМС — это страхование здоровья, обеспеченное средствами и стандартами, но не всегда с учетом персонального подхода и глубины обследования. В рамках ОМС врачи не всегда могут назначить расширенную диагностику. В частной медицине таких ограничений нет, что позволяет поставить более точный диагноз и подобрать эффективное лечение.
В 2000 году я поняла, что не смогу полноценно лечить пациентов в государственной системе, и открыла частную клинику в Заозерном в небольшом кабинете без телефона и рекламы, просто с табличкой «Гинеколог». Тогда я поняла, что могу совмещать частную и государственную медицину.
Сейчас много информации, появляются зарубежные семинары по превентивной медицине — я много учусь и уже много лет продолжаю повышать квалификацию. Это дает возможность подбирать для пациенток эффективное лечение.
— Как вы оцениваете больничные стационары города и платные клиники?
— Платная медицина прежде всего отличается комфортом. Когда я работала во 2-й городской больнице, моя подруга попала туда и спросила: «Как ты здесь работаешь?» Я сперва не поняла, в чем дело — ведь, приходя каждый день, перестаешь воспринимать состояние отделения. А в платной клинике — чистота, уют, современное оборудование, хочется в таком месте работать.
Государственные больницы получают большие деньги на обновление, и некоторые медучреждения, например, онкодиспансер в новом здании, выглядят и оснащены хорошо. Но, к сожалению, не всем везет — 2-ю городскую закрывали из-за ковида. Мне пришлось перейти в железнодорожную больницу. Когда там сделали ремонт и пандемия пошла на спад, я уже дежурила в обновленном отделении. Было чисто и комфортно. Но уверена, что государственная медицина не сможет обеспечить уровень уюта и сервиса, который дают частные клиники.
— В Кургане уже появился и платный травмпункт, и частный онкоцентр. Как думаете, появится ли у нас платный роддом? Многие пары ездят рожать в Тюмень.
— Платный роддом — отличная идея. Многие женщины хотят рожать в комфортных условиях. Сегодня самым современным считается Перинатальный центр, где возможны роды с обезболиванием, с родственниками, с совместным пребыванием матери и ребенка. Но государственные роддома не уступают по качеству, просто тут вопрос комфорта.
Перспективы платного роддома в Кургане есть, но сроки пока неизвестны. Для открытия нужно согласование с департаментом здравоохранения, а помещений, подходящих для такого рода услуг, нет. «Альфамед» и «Здоровье» — это поликлиники, где стационара нет, а у «ДНК» ресурсы есть, но вопрос в желании учредителей.
Я ездила в Тюмень, Екатеринбург, общалась с коллегами, работающими в частных роддомах. Там это уже норма, а многие курганские врачи готовы перейти в частные учреждения. Однако открыть роддом — большая ответственность и расходы. В Тюмени это сделал Марк Курцер — известный врач из Москвы, у которого уже есть клиника в столице. Там и вложения, и оборудование значительно выше, и специалисты другого уровня. Хотя наши врачи ничем не уступают, экономически это сложно реализовать в маленьком Кургане.
- Есть ли альтернативы в этом направлении? Насколько я знаю, можно платно вести беременность, надо ли в таком случае параллельно наблюдаться в женской консультации? Сейчас есть такая услуга, чтобы на роды приехал выбранный пациенткой врач. Практикуется ли это, востребовано ли?
— Совместные роды у нас ведутся и в роддоме на Советской, и в Перинатальном центре. Только в Перинатальном более комфортные условия пребывания, с душевыми в каждой палате. Есть палата совместного пребывания — очень просторная, в которой даже можно ночевать родственникам — мужу или маме роженицы. Это современный роддом, построенный по последним требованиям. В роддоме по Советской такой палаты нет, потому что он был построен еще в советские времена, когда требования к роддомам были совсем другие. В нем тоже рожают с родственниками, но они не могут остаться ночевать.
Платно вести беременность можно. В моем центре, например, есть такая услуга, соответствующая приказам Минздрава. По программе ОМС беременность ведется бесплатно в женских консультациях, но если женщина оплачивает услуги частного центра, то ОМС это не покрывает. При этом роды для наблюдавшейся у нас женщины платными не считаются, они проходят там же бесплатно.
Мы выдаем все необходимые справки — для расчета декретного отпуска и социальных льгот. Если женщина хочет платные роды, она заключает контракт с Перинатальным центром — это единственное место, где сегодня такая услуга предоставляется.
Отличие платного ведения беременности в частном центре в том, что наблюдает ее только врач, а не акушерка. Пациентка может приходить в удобное для себя время без очередей. Главное — постоянная связь 24/7: мы даем свой личный телефон, и женщина может позвонить с любым вопросом, что очень важно, поскольку беременные становятся тревожными. В нашем центре очень доверительная атмосфера — мы открылись в 2000 году и стали для многих семей клиникой, где рожают уже вторых детей.
В Перинатальном центре с женщиной заключается контракт, она выбирает доктора, акушерку. Они согласовывают родоразрешение, потому что родовой процесс непредсказуем и может начаться ночью. Врач должен соответственно подстраиваться и приезжать на роды. Он обязательно должен быть сотрудником Перинатального центра. То есть в роддом по Советской роженица не сможет с ним приехать или выбрать себе другого доктора из частной клиники. Стоимость платных родов в Перинатальном центре, согласно прейскуранту, с которым ознакомился корреспондент URA.RU: услуги акушерки - от 15 до 18 тысяч рублей, услуги врача - от 25 до 40 тысяч.
— Вы еще делаете пластические операции. В Кургане есть спрос на такие услуги? Кто чаще обращается?
— Да, пластика — важная часть здоровья и эстетики, особенно после родов. Родовой процесс всегда травматичен для мышц промежности: если ребенок крупный или роды быстрые, мышцы не успевают адаптироваться, как резиновая жвачка, которую можно растянуть медленно, но при резком рывке она рвется. В таких случаях пластика помогает вернуть нормальную жизнь.
Хотя бывает, что молодые пациентки просто хотят улучшить внешний вид, потому что их что-то не устраивает, при этом они не испытывают проблем со здоровьем. Это сейчас востребовано.
Для старшего поколения операции — это лечение серьезных проблем: опущение и выпадение внутренних органов, боли, недержание мочи, психологические трудности. У некоторых женщины возникает ситуация, когда они боятся ездить к детям в другой город, потому что вынуждены носить памперсы из-за недержания. Моей самой пожилой пациентке было 84 года — ей я предложила альтернативу в виде гинекологического пессария, который действует как вставная челюсть: утром вставляешь, вечером снимаешь. На что она мне ответила: «Доченька, сколько мне Боженька отвел, столько я и хочу пожить, но нормальной качественной жизнью». И мы все сделали, она ушла очень довольная, без всяких осложнений.
Многие женщины даже не знают о таких операциях и боятся обсуждать интимные темы с гинекологом, особенно старшее поколение. Я всегда стараюсь мягко расспросить, все ли устраивает в интимной жизни, и если нахожу открытый диалог, рассказываю, как помочь. Цены на пластику варьируются в зависимости от сложности, в среднем около 40 тысяч рублей.
— Как пациенты реагируют на назначение дорогих лекарств?
— Совсем разные реакции. Некоторые приходят и молча слушают, не в силах купить назначенное лечение, и просто уходят. Я объясняю: есть дорогие препараты, которые эффективнее, и подешевле — которые могут помочь, а могут и не помочь. Если нет финансовой возможности, не стоит себя истязать.
Есть пациенты, которые просят только самые хорошие лекарства, а есть состоятельные клиенты, которые при этом не хотят тратить лишний рубль на качество. Поэтому врач должен быть еще и психологом — чувствовать пациента, находить с ним общий язык, быть на одной волне душевной, тогда доверие и лечение работают лучше.
