В Москве ребенок упал с десятого этажа жилого дома и выжил

В Москве ребенок выжил после падения с десятого этажа жилого дома. Об этом сообщает МЧС города.
«На улице Удальцова, по оперативной информации, ребенок упал с 10 этажа жилого дома на козырек подъезда», — говорится в официальном telegram-канале МЧС Москвы. В спасательной операции участвовали сотрудники пожарно-спасательной части №54. Специалисты аккуратно уложили пострадавшего ребенка на спинальный щит, чтобы минимизировать возможные травмы при транспортировке.
После оказания первой помощи ребенок был аккуратно спущен с козырька и передан в руки медиков. Пострадавший госпитализирован — ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
