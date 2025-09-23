В Москве ребенок упал с десятого этажа жилого дома и выжил

Ребенок упал с 10 этажа жилого дома на козырек подъезда
Ребенок упал с 10 этажа жилого дома на козырек подъезда Фото:

В Москве ребенок выжил после падения с десятого этажа жилого дома. Об этом сообщает МЧС города.

«На улице Удальцова, по оперативной информации, ребенок упал с 10 этажа жилого дома на козырек подъезда», — говорится в официальном telegram-канале МЧС Москвы. В спасательной операции участвовали сотрудники пожарно-спасательной части №54. Специалисты аккуратно уложили пострадавшего ребенка на спинальный щит, чтобы минимизировать возможные травмы при транспортировке.

После оказания первой помощи ребенок был аккуратно спущен с козырька и передан в руки медиков. Пострадавший госпитализирован — ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

