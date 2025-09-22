ЕР определила лидера фракции в новом составе челябинского заксобрания

Пост главы фракции ЕР в челябинском парламенте останется за Денисом Моисеевым. Решение принято на заседании президиума регсовета партии по итогам прошедших 12-14 сентября выборов 21 голосом против одного, передает корреспондент URA.RU.
Первый вице-спикер ЗСО Моисеев победил в округе №22 (бывший Коркинский). Денис Моисеев больше года проработал в Херсонской области. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. В декабре 2023 года Моисеева заочно избрали вторым лицом в региональном заксобрании, а после президентских выборов он вернулся в Челябинск и, по информации URA.RU, сохранит свой пост и после выборов.
На выборах ЕР получила 48 мандатов, в том числе победив в 28 из 30 одномандатных округов — это 80% мест в ЗСО. Эсеры получили шесть мест: два победителя по округам и четыре «списочника». Во фракциях ЛДПР и «Новых людей» будет по два депутата, у КПРФ и Партии пенсионеров — по одному.
Депутатский корпус VIII созыва Заксобрания Челябинской области, как и прежде, будет представлен шестью партиями. С той лишь разницей, что «Зеленую альтернативу» сменили «Новые люди».
