22 сентября 2025

ЕР определила лидера фракции в новом составе челябинского заксобрания

Денис Моисеев возглавит единороссов в парламенте Челябинской области VIII созыва
Денис Моисеев (второй справа) сохранит за собой пост лидера фракции ЕР еще на пять лет
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Пост главы фракции ЕР в челябинском парламенте останется за Денисом Моисеевым. Решение принято на заседании президиума регсовета партии по итогам прошедших 12-14 сентября выборов 21 голосом против одного, передает корреспондент URA.RU.

Первый вице-спикер ЗСО Моисеев победил в округе №22 (бывший Коркинский). Денис Моисеев больше года проработал в Херсонской области. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. В декабре 2023 года Моисеева заочно избрали вторым лицом в региональном заксобрании, а после президентских выборов он вернулся в Челябинск и, по информации URA.RU, сохранит свой пост и после выборов.

На выборах ЕР получила 48 мандатов, в том числе победив в 28 из 30 одномандатных округов — это 80% мест в ЗСО. Эсеры получили шесть мест: два победителя по округам и четыре «списочника». Во фракциях ЛДПР и «Новых людей» будет по два депутата, у КПРФ и Партии пенсионеров — по одному.

Депутатский корпус VIII созыва Заксобрания Челябинской области, как и прежде, будет представлен шестью партиями. С той лишь разницей, что «Зеленую альтернативу» сменили «Новые люди».

