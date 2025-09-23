Захарова дала понять, как Россия относится к Молдавии

Захарова: Россия всегда была другом Молдавии
Захарова подчеркнула, что нынешние власти Молдавии стремятся удержать контроль над страной
Захарова подчеркнула, что нынешние власти Молдавии стремятся удержать контроль над страной

Россия неизменно придерживается позиции добрососедства и выступает за развитие дружественных отношений с народом Молдавии, несмотря на риторику официального Кишинева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вот реальная подоплека русофобских выпадов молдавских официальных лиц. Видим, что в отличие от властей молдавский народ не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии», — сказала Захарова. Ее слова размещены на официальном сайте МИД РФ.

Президент Молдавии Майя Санду 22 сентября вновь обвинила Россию в попытках повлиять на исход парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. Кроме того, Санду заявила о якобы существующих планах Москвы использовать Молдавию в качестве плацдарма для проникновения на территорию Одесской области Украины.

В ответ на эти обвинения Захарова подчеркнула, что подобные антироссийские высказывания молдавских официальных лиц часто выходят за рамки не только дипломатической этики, но и здравого смысла. Истинные причины подобных заявлений кроются во внутренней политической ситуации в самой Молдавии. По мнению российского внешнеполитического ведомства, нынешние власти Молдавии и их западные партнеры стремятся удержать контроль над страной, несмотря на растущее недовольство населения. Прозападное руководство, находящееся у власти последние пять лет, довело экономику и социальную сферу до тяжелого положения, что подтверждается высоким антирейтингом — до 60% по данным экспертов.

В условиях отсутствия эффективной социально-экономической политики власти прибегают к ужесточению контроля и репрессиям в отношении оппозиции и независимых, в первую очередь русскоязычных, средств массовой информации. Эти меры оправдываются необходимостью противодействия «угрозе со стороны Кремля», которая, по мнению МИД РФ, не имеет под собой реальных оснований. В числе последних шагов молдавских властей — попытки ограничить деятельность оппозиционной партии «Сердце Молдовы», входящей в «Патриотический избирательный блок». Лидер партии, Ирина Влах, известна своей позицией за восстановление полноценных отношений с Россией.

Кроме того, продолжаются обыски в офисах независимых СМИ, в том числе русскоязычных. 16 сентября подобные меры коснулись студий «Первого канала в Молдове» и «Канала 5», лицензии которых были отозваны еще в 2024 году. Все российские аудиовизуальные материалы объявлены пропагандой, а даже советские фильмы, такие как «Иван Васильевич меняет профессию», попали под запрет.

