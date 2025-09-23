Россия неизменно придерживается позиции добрососедства и выступает за развитие дружественных отношений с народом Молдавии, несмотря на риторику официального Кишинева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вот реальная подоплека русофобских выпадов молдавских официальных лиц. Видим, что в отличие от властей молдавский народ не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии», — сказала Захарова. Ее слова размещены на официальном сайте МИД РФ.
Президент Молдавии Майя Санду 22 сентября вновь обвинила Россию в попытках повлиять на исход парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. Кроме того, Санду заявила о якобы существующих планах Москвы использовать Молдавию в качестве плацдарма для проникновения на территорию Одесской области Украины.
В ответ на эти обвинения Захарова подчеркнула, что подобные антироссийские высказывания молдавских официальных лиц часто выходят за рамки не только дипломатической этики, но и здравого смысла. Истинные причины подобных заявлений кроются во внутренней политической ситуации в самой Молдавии. По мнению российского внешнеполитического ведомства, нынешние власти Молдавии и их западные партнеры стремятся удержать контроль над страной, несмотря на растущее недовольство населения. Прозападное руководство, находящееся у власти последние пять лет, довело экономику и социальную сферу до тяжелого положения, что подтверждается высоким антирейтингом — до 60% по данным экспертов.
В условиях отсутствия эффективной социально-экономической политики власти прибегают к ужесточению контроля и репрессиям в отношении оппозиции и независимых, в первую очередь русскоязычных, средств массовой информации. Эти меры оправдываются необходимостью противодействия «угрозе со стороны Кремля», которая, по мнению МИД РФ, не имеет под собой реальных оснований. В числе последних шагов молдавских властей — попытки ограничить деятельность оппозиционной партии «Сердце Молдовы», входящей в «Патриотический избирательный блок». Лидер партии, Ирина Влах, известна своей позицией за восстановление полноценных отношений с Россией.
Кроме того, продолжаются обыски в офисах независимых СМИ, в том числе русскоязычных. 16 сентября подобные меры коснулись студий «Первого канала в Молдове» и «Канала 5», лицензии которых были отозваны еще в 2024 году. Все российские аудиовизуальные материалы объявлены пропагандой, а даже советские фильмы, такие как «Иван Васильевич меняет профессию», попали под запрет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.