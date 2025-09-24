Центробанк планирует выпустить новую 1000-рублевую купюру до конца года

Банк России планирует выпустить модернизированную 1000-рублевую купюру до конца 2025 года. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Сергей Белов. Новые банкноты будут постепенно вводиться в обращение, заменяя купюры образца 1997 года.
«Да, мы идем по плану... Мы планируем представить обновленную тысячную купюру в конце года», — сказал Белов в интервью РИА Новости. Белов уточнил, что концептуальный дизайн банкноты уже одобрен советом директоров ЦБ. Он включает основные символы, а также элементы второго и третьего плана, разработанные с учетом технологий печати и защитных признаков.
Художники Банка России и «Гознака» работают над эскизным проектом, который содержит специальные сетки, гравюрные изображения и микротексты для повышения уровня защиты купюры. Точные элементы дизайна пока не раскрываются, но они будут отражать культурные и исторические символы России.
Ранее сообщалось, что Центральный банк России приступил к разработке новой купюры достоинством 500 рублей. Планируется, что банкнота будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу, а также его административному центру — Пятигорску. Процесс формирования концепции оформления новой купюры стартовал в 2022 году.
