В Челябинскую область увеличили поставки арбузов

Импорт арбузов в Челябинскую область увеличился в восемь раз по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе местной таможни.
«Первая партия поступила уже в марте — это были бахчевые одной из стран Ближнего Востока. В дальнейшем единственным импортером оставался Узбекистан. Пик поставок пришелся на июнь, в этом месяце поступило 70% от общего количества арбузов, ввезенных с начала года», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
При этом поставки дынь сократились в четыре раза. Их в основном завозили из Узбекистана и Казахстана.
По словам и.о. начальника Челябинской таможни Андрея Гурского, сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели обязательный таможенный и фитосанитарный контроль. Все продовольственные партии были выпущены в приоритетном порядке.
