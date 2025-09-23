23 сентября 2025

В Челябинскую область увеличили поставки арбузов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поставки арбузов увеличились в восемь раз, дынь - сократились в четыре раза
Поставки арбузов увеличились в восемь раз, дынь - сократились в четыре раза Фото:

Импорт арбузов в Челябинскую область увеличился в восемь раз по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе местной таможни.

«Первая партия поступила уже в марте — это были бахчевые одной из стран Ближнего Востока. В дальнейшем единственным импортером оставался Узбекистан. Пик поставок пришелся на июнь, в этом месяце поступило 70% от общего количества арбузов, ввезенных с начала года», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

При этом поставки дынь сократились в четыре раза. Их в основном завозили из Узбекистана и Казахстана.

По словам и.о. начальника Челябинской таможни Андрея Гурского, сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели обязательный таможенный и фитосанитарный контроль. Все продовольственные партии были выпущены в приоритетном порядке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Импорт арбузов в Челябинскую область увеличился в восемь раз по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе местной таможни. «Первая партия поступила уже в марте — это были бахчевые одной из стран Ближнего Востока. В дальнейшем единственным импортером оставался Узбекистан. Пик поставок пришелся на июнь, в этом месяце поступило 70% от общего количества арбузов, ввезенных с начала года», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. При этом поставки дынь сократились в четыре раза. Их в основном завозили из Узбекистана и Казахстана. По словам и.о. начальника Челябинской таможни Андрея Гурского, сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели обязательный таможенный и фитосанитарный контроль. Все продовольственные партии были выпущены в приоритетном порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...