Полиция ХМАО выдворит из страны десятки мигрантов-нелегалов

Полиция Югры во время облав выявила 45 мигрантов, которые находились на территории округа нелегально. Им всем грозит выдворение из страны, сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«В период с 11 сентября в рамках проведения рейдов сотрудниками полиции выявлено 45 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России. К ним применены меры административного характера с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан города Сургута с последующим выдворением за пределы территории России», – сообщается в telegram-канале полиции.
Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута устроила облаву на мигрантов. Полицейские выявили более полусотни нарушений миграционного законодательства.
