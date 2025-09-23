23 сентября 2025

Полиция ХМАО выдворит из страны десятки мигрантов-нелегалов

Полиция ХМАО выдворит из региона 45 нелегальных мигрантов
Полицейские во время рейдов задержали 45 нелегальных мигрантов
Полицейские во время рейдов задержали 45 нелегальных мигрантов

Полиция Югры во время облав выявила 45 мигрантов, которые находились на территории округа нелегально. Им всем грозит выдворение из страны, сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«В период с 11 сентября в рамках проведения рейдов сотрудниками полиции выявлено 45 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России. К ним применены меры административного характера с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан города Сургута с последующим выдворением за пределы территории России», – сообщается в telegram-канале полиции.

Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута устроила облаву на мигрантов. Полицейские выявили более полусотни нарушений миграционного законодательства.

