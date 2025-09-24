Минфин России раскрыл траты на образование в ближайшие три года

Министерство финансов России заложило более 700 млрд рублей в бюджет на 2026–2028 годы для модернизации и строительства образовательной инфраструктуры, включая школы, детские сады, техникумы и кампусы вузов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В сфере образования, в первую очередь, продолжится модернизация и строительство школ и детских садов», — говорится в сообщении на сайте Минфина. На строительство 150 новых школ к 2030 году выделят около 110 млрд рублей, на капитальный ремонт школ — свыше 290 млрд рублей.
Для детских садов на ремонт направят 50,9 млрд рублей, на новые учреждения — 26,6 млрд рублей. Ремонт техникумов профинансируют на 60 млрд рублей, а создание 25 кампусов мирового уровня к 2030 году и не менее 40 к 2036 году обойдется в 170 млрд рублей. Капремонт 800 университетских общежитий до 2030 года получит более 70 млрд рублей.
