Минобороны раскрыло, как российским военным удалось продвинуться в Кировске

Минобороны: ВС РФ форсировали реку и использовали эффект внезапности в Кировске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группировка войск «Запад» завершает операцию по освобождению Кировска
Группировка войск «Запад» завершает операцию по освобождению Кировска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения группировки «Запад» использовали внезапность атаки и быстрое форсирование реки Жеребец для успешного продвижения в Кировске (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника», — говорится в сообщении ведомства. В оборонительном плане украинские формирования сделали ставку на реку Жеребец, которая служила естественной водной преградой. ВСУ оборудовали вдоль реки оборонительные позиции, рассчитывая на сложность ее форсирования.

Минобороны РФ ранее информировало о том, что группировка войск «Запад» завершает операцию по освобождению Кировска, расположенного на территории ДНР. Подразделения российских войск ведут зачистку территории населенного пункта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подразделения группировки «Запад» использовали внезапность атаки и быстрое форсирование реки Жеребец для успешного продвижения в Кировске (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Запад“ использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника», — говорится в сообщении ведомства. В оборонительном плане украинские формирования сделали ставку на реку Жеребец, которая служила естественной водной преградой. ВСУ оборудовали вдоль реки оборонительные позиции, рассчитывая на сложность ее форсирования. Минобороны РФ ранее информировало о том, что группировка войск «Запад» завершает операцию по освобождению Кировска, расположенного на территории ДНР. Подразделения российских войск ведут зачистку территории населенного пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...