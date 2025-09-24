Минобороны раскрыло, как российским военным удалось продвинуться в Кировске

Подразделения группировки «Запад» использовали внезапность атаки и быстрое форсирование реки Жеребец для успешного продвижения в Кировске (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Запад“ использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника», — говорится в сообщении ведомства. В оборонительном плане украинские формирования сделали ставку на реку Жеребец, которая служила естественной водной преградой. ВСУ оборудовали вдоль реки оборонительные позиции, рассчитывая на сложность ее форсирования.
Минобороны РФ ранее информировало о том, что группировка войск «Запад» завершает операцию по освобождению Кировска, расположенного на территории ДНР. Подразделения российских войск ведут зачистку территории населенного пункта.
