В «Сириусе» объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

Власти федеральной территории «Сириус» сообщили об угрозе атаки безэкипажных катеров на побережье. Об этом заявил глава администрации ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин.
На федеральной территории «Сириус» существует угроза атаки безэкипажных катеров», — написал Дмитрий Плишкин в telegram-канале. Он порекомендовал жителям и гостям курортной зоны немедленно покинуть пляжи и укрыться в безопасных местах.
Ранее администрация Сочи приняла решение о превентивной эвакуации отдыхающих с городских пляжей. Представитель администрации Сочи Алексей Прошунин сообщил, что ситуация на курорте остается штатной, а системы оповещения готовы к оперативному срабатыванию в случае возникновения реальной угрозы.
Утром 24 сентября в акватории Туапсинского округа Краснодарского края были зафиксированы движения безэкипажных катеров. Региональные власти настоятельно порекомендовали жителям и туристам воздержаться от посещения побережья до особого распоряжения. В Геленджике, согласно распоряжению местной администрации, временно запрещен выход в море для всех плавательных средств.
