Пассажиры рейса Самара-Анталья не могут вылететь уже 12 часов

Пассажиры рейса Самара — Анталья авиакомпании AzurAir ожидают вылета уже более 12 часов в аэропорту Курумоч. Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.
Рейс из Самары должен был отправиться в Турцию в 04:00 по местному времени, однако его несколько раз переносили. Пассажиры пояснили, что представители авиакомпании сначала объяснили задержку тем, что «экипаж не отдохнул и не готов к полету», а позже сообщили об исправлении технических неполадок. Данные пассажиров передает telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации канала, вылета ожидают около 300 человек, в том числе семьи с маленькими детьми. Некоторым клиентам AzurAir предоставили питание — «сухие бутерброды», однако часть пассажиров осталась без еды. Новый ориентировочный вылет назначен на 19:00 по местному времени.
