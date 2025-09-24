24 сентября 2025

В страшном ДТП на «трассе смерти» в ЯНАО погиб человек

Человек погиб в ДТП на трассе под Муравленко
В ДТП под Муравленко погиб человек
На трассе под Муравленко (ЯНАО) произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате один человек доставлен в больницу, один погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

«На 346 километре автодороги Сургут-Салехард произошло опрокидывание в кювет двух автомобилей. В результате происшествия один человек травмирован, доставлен в Муравленковскую городскую больницу. Один человек погиб», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС в официальном telegram-канале. Подробности происшествия выясняются.

