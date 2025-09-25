Трамп подписал указ о передаче TikTok американским компаниям

Президент США Дональд Трамп подписал указ, утверждающий сделку по передаче контроля над мессенджером TikTok американским компаниям. Об этом сообщает Белый дом.
Решение касается активов TikTok на территории США и вступает в силу немедленно. Трансляция велась на официальной странице Белого дома в социальной сети X (бывший Twitter).
Ранее администрация Дональда Трампа устанавливала крайний срок для передачи контроля над американской частью TikTok на 17 сентября 2025 года, угрожая полным запретом приложения из-за опасений по поводу безопасности данных. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что после сделки шесть из семи мест в правлении TikTok в США займут американцы, а завершение соглашения ожидалось в ближайшие дни.
