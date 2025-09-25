25 сентября 2025

Трамп подписал указ о передаче TikTok американским компаниям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
TikTok станет американским
TikTok станет американским Фото:

Президент США Дональд Трамп подписал указ, утверждающий сделку по передаче контроля над мессенджером TikTok американским компаниям. Об этом сообщает Белый дом. 

Решение касается активов TikTok на территории США и вступает в силу немедленно.  Трансляция велась на официальной странице Белого дома в социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее администрация Дональда Трампа устанавливала крайний срок для передачи контроля над американской частью TikTok на 17 сентября 2025 года, угрожая полным запретом приложения из-за опасений по поводу безопасности данных. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что после сделки шесть из семи мест в правлении TikTok в США займут американцы, а завершение соглашения ожидалось в ближайшие дни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, утверждающий сделку по передаче контроля над мессенджером TikTok американским компаниям. Об этом сообщает Белый дом.  Решение касается активов TikTok на территории США и вступает в силу немедленно.  Трансляция велась на официальной странице Белого дома в социальной сети X (бывший Twitter). Ранее администрация Дональда Трампа устанавливала крайний срок для передачи контроля над американской частью TikTok на 17 сентября 2025 года, угрожая полным запретом приложения из-за опасений по поводу безопасности данных. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что после сделки шесть из семи мест в правлении TikTok в США займут американцы, а завершение соглашения ожидалось в ближайшие дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...