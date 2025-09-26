НПЗ загорелся в Краснодарском крае после атаки дрона

ВСУ атаковали ночью Краснодарский край
На НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание после атаки беспилотников. Об этом заявили в оперштабе. 

«Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет», — говорится в сообщении штаба в telegram-канале. Отмечается, что возгорание возникло на площади 30 квадратных метров. Оно уже локализовано. На месте работают спецслужбы. 

Ранее ночью на территории Краснодарского края был объявлен режим беспилотной опасности. По данным оперштаба, обломки беспилотников упали на НПЗ и на одной из улиц. Во второй случае никто не пострадал. 

