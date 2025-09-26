Минфин планирует повысить льготный тариф страховых взносов для IT-сектора до 15%

Минфин России предложил повысить льготный тариф страховых взносов для IT-компаний с 7,6% до 15%. Такая мера содержится в проекте на 2026–2028 годы. Согласно документу, новая ставка будет применяться к доходам сотрудников в пределах установленных лимитов.
В пояснительной записке Минфин заявил, что повышение тарифа позволит обеспечить устойчивость бюджетной системы и сбалансировать налоговую нагрузку между отраслями. «Действующая льготная ставка страховых взносов в размере 7,6% для IT-организаций сохраняется на доходы работников сверх предельной взносооблагаемой базы», — приводит слова Минфина «Ведомости». Предельная база для начисления страховых взносов в 2025 году составляет 2,759 млн рублей и ежегодно индексируется.
Рассматривалась также возможность повышения ставки до 15% на всю сумму дохода сотрудников IT-компаний. Однако в итоговом варианте проекта решено сохранить льготу сверх установленного лимита. Сейчас для большинства работодателей действует стандартный тариф страховых взносов — 30% в пределах базы и 15,1% на сумму сверх нее. Для IT-сектора льготный режим действует с 2020 года: тогда в рамках налогового маневра отрасли снизили ставку налога на прибыль до 3% (против стандартных 20%), а тариф страховых взносов был уменьшен с 14% до 7,6% бессрочно. Разработчики программного обеспечения также освобождены от НДС.
Льготные ставки страховых взносов для IT-компаний были введены в 2020 году в рамках налогового маневра для поддержки отрасли, аналогичные меры действовали и для других приоритетных секторов экономики. Однако с 2026 года для большинства предприятий льготы будут сокращены: для малого и среднего бизнеса в электронике, транспорте и промышленности сохранится ставка 15%, а для IT-сектора льготная ставка в пределах базы вырастет с 7,6% до 15%.
