Бизнесу сохранят льготы по страховым взносам

Обрабатывающую промышленность власти называют главным драйвером роста экономики
Обрабатывающую промышленность власти называют главным драйвером роста экономики

Компаниям малого и среднего бизнеса в сферах электроники, транспорта и обрабатывающей промышленности сохранят льготы по страховым взносам в 2026 году. Как сообщили в Министерстве финансов, эти предприятия продолжат платить в Социальный фонд России 15% от фонда оплаты труда. 

Льготы касаются предприятий в приоритетных отраслях, которые обеспечивают технологическое развитие страны. Послабления вводились в период пандемии, чтобы сохранить рабочие места и поддержать предпринимателей в условиях ограничений. Сейчас в России минимальный уровень безработицы, поэтому меры потеряли актуальность, отметили в Минфине.

Послабления по страховым взносам сохранят для IT-сектора, но в меньшем размере. Льготная ставка в пределах базы вырастет до 15%, свыше — сохранится на уровне 7,6%. Для всех остальных компаний ставка вырастет до 30% до предельной базы (в 2025 году — 2,759 млн рублей в год) и 15% — выше этой суммы. Сверхнизкие ставки выполнили свою задачу: отрасль развивается, зарплаты в ней в 2,5-3 раза выше среднероссийских. 

