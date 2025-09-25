25 сентября 2025

Ямалец незаконно зарегистрировал в своей квартире несовершеннолетних иностранцев

Салехардец фиктивно прописал в своей квартире троих детей-иностранцев и их отца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салехардец прописал у себя несовершеннолетних иностранцев
Салехардец прописал у себя несовершеннолетних иностранцев Фото:

В Салехарде местный житель фиктивно регистрировал иностранцев на своей жилплощади. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что мужчина, являясь собственником квартиры, заполнил заявление о постановке на учет по месту регистрации трех малолетних иностранцев, достоверно зная, что они не будут проживать по указанному адресу», — рассказали в ведомстве. Позднее он через МФЦ оформил регистрацию для их отца.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде местный житель фиктивно регистрировал иностранцев на своей жилплощади. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что мужчина, являясь собственником квартиры, заполнил заявление о постановке на учет по месту регистрации трех малолетних иностранцев, достоверно зная, что они не будут проживать по указанному адресу», — рассказали в ведомстве. Позднее он через МФЦ оформил регистрацию для их отца. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...