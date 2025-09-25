Ямалец незаконно зарегистрировал в своей квартире несовершеннолетних иностранцев

Салехардец прописал у себя несовершеннолетних иностранцев
В Салехарде местный житель фиктивно регистрировал иностранцев на своей жилплощади. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
«Установлено, что мужчина, являясь собственником квартиры, заполнил заявление о постановке на учет по месту регистрации трех малолетних иностранцев, достоверно зная, что они не будут проживать по указанному адресу», — рассказали в ведомстве. Позднее он через МФЦ оформил регистрацию для их отца.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
