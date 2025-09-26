Названа причина, почему ж/д переезд в Смоленской области заволокло черным дымом

МЖД: ДТП с поездом в Смоленской области произошло из-за грузовика на пути
В Смоленской области столкнулись грузовик и грузовой поезд
Фура столкнулась с грузовым поездом с горючими материалами в Смоленской области

Выезд грузового автомобиля на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом стал причиной ДТП между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги в Смоленской области, в результате которого сошли с рельсов локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Об этом сообщает Московская железная дорога.

«Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Смоленской области», — говорится в  telegram-канале МЖД. Машинист привел в действие экстренное торможение, однако дистанции для предотвращения столкновения оказалось недостаточно. Вследствие инцидента с путей сошел локомотив и 18 вагонов, перевозивших бензин, что спровоцировало возгорание груза.

Пострадала локомотивная бригада: машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. Движение поездов на участке приостановлено. Для координации действий по ликвидации последствий организован оперативный штаб на Московской железной дороге.

К месту происшествия были направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда. В ликвидации возгорания задействованы свыше 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. В настоящее время пожарные проводят тушение шести вагонов, загруженных горючими материалами. Пожарные и восстановительные поезда работают для оперативного устранения последствий инцидента.

