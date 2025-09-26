Грузовик столкнулся с товарным поездом на переезде в Смоленской области, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с топливом, начался пожар, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
Пострадала локомотивная бригада — у машиниста и его помощника травмы средней тяжести. В регионе приостановлено движение поездов. Что известно о аварии в Смоленской области — в материале URA.RU.
Что произошло
Авария случилась сегодня в 7:26 по местному времени, пишет МЧС России. Водитель фуры выехал на переезд перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. По предварительным данным, в результате удара загорелись шесть вагонов с горючими материалами.
Движение поездов на участке временно приостановлено. Для координации работ на месте создан оперативный штаб.
Пострадавшие
В результате ЧП пострадала локомотивная бригада. Машинист и его помощник получили травмы средней тяжести и госпитализированы, пишет 112. Данных о пострадавших среди пассажиров или водителе фуры пока не поступало.
Ликвидация последствий
На ликвидацию последствий направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда, а также более 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Пожарные продолжают тушение вагонов с бензином. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выехали на место для установления обстоятельств происшествия. Дальнейшая информация уточняется.
На место происшествия выехал и.о. Смоленского транспортного прокурора Юрий Гусаров, заместитель Смоленского транспортного прокурора Анна Степушенкова, оперативные работники и спасательные службы.
По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, передает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
