Свердловчане умирают от рака чаще остальных россиян

Летальность пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО) в Свердловской области выше, чем в среднем по России. Об этом рассказала президент ассоциации онкопациентов «Здравствуй!», член совета при президенте РФ Ирина Боровова.
«Если одногодичная летальность от ЗНО по KPI должна составлять 17,3%, то в Свердловской области она достигает 19,4%. Особенно высокая одногодичная смертность в регионе от рака легких — 45,4% при показателе по РФ в 44,3%», — сообщила Боровова на Уральском онкологическом форуме, передает корреспондент URA.RU.
При этом каждому пятому онкобольному диагноз установлен только на последней четвертой стадии. Также эксперт отметила, что при росте числа пациентов на 4% происходит сокращение объемов медпомощи на 8%. Из-за этого больницы вынуждены лечить пациентов «в долг» и уходить в значительные дебиторские задолженности.
Ранее в Свердловской области стали чаще выявлять случаи онкологических заболеваний. С 2025 года было обнаружено 2319 таких пациентов. За аналогичный период 2024 года онкозаболевания выявили у 2016 человек.
