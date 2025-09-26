В России планируют изменить закон о несообщении в военкомат о переезде

Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение законопроект о корректировке административной ответственности за несообщение в военкомат о смене места жительства. Проектом предлагается убрать из статьи 21.5 КоАП РФ положение, по которому штраф за несообщение в военкомат о переезде действует только в период призыва. Новая редакция расширит ответственность на весь календарный год.

«Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, предусматривающий корреспондирующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях в связи с внесенным ранее проектом о круглогодичном призыве», — сообщил ТАСС. Депутаты настаивают, что административная ответственность должна наступать независимо от времени года.

В настоящее время статья 21.5 КоАП РФ предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение призывником в военный комиссариат о выезде на срок более трех месяцев с места жительства или пребывания, но только в период призыва. Предлагаемые изменения уберут это ограничение.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении круглогодичного призыва. Он предполагает проведение медицинского освидетельствования, психологического отбора и заседаний призывных комиссий в течение всего года, однако отправка призывников для прохождения службы останется дважды в год — весной и осенью.

