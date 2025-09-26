ВСУ атаковали деревню в Курской области, есть раненый

В результате атаки беспилотника ВСУ на деревню Гирьи в Беловском районе Курской области ранен еще один гражданский. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн.

«Еще один мирный житель ранен в результате атаки ВСУ», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшим оказался 66-летний местный житель.

Мужчина получил множественные осколочные ранения. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, и для оказания необходимой медицинской помощи его транспортируют в областную больницу Курска.

