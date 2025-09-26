Мэрия Сургута утвердила бывшего директора УКС в статусе главного коммунальщика

Бывший директор управления капитального строительства Сургута (ХМАО) Андрей Стеценко получил пост главы департамента городского хозяйства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«С 26 сентября 2025 года Андрей Алексеевич Стеценко назначен директором департамента городского хозяйства администрации города. На эту должность он перешёл с поста директора муниципального казенного учреждения „Управление капитального строительства“, — сообщили в мэрии.
Стеценко сменил на посту бывшего директора депгорхоза Сергея Алексеева. Тот ушел с должности, проработав восемь месяцев. Стеценко на посту главы УКС сменит его бывший зам Андрей Арменчу.
Ранее URA.RU писало о возможном назначении Стеценко на пост директора депгорхоза. Инсайд информационного агентства подтвердился.
