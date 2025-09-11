Директора УКС Сургута (ХМАО) Андрея Стеценко прочат на пост главного коммунальщика администрации. Источники URA.RU в местном истеблишменте считают, что бывший медиаменеджер получит должность руководителя департамента городского хозяйства, на которой не задерживались его предшественники.
«Мэр Максим Слепов ему доверяет. Стеценко сначала был его советником. Потом перешел в УКС, где разгребал проблемы с подрядчиками, которые тормозили строительство научно-технологического центра. Теперь градоначальник переводит его на другой фронт работ, потому что департамент с начала лета без руководителя», — рассказал инсайдер.
При этом, опыта работы в ЖКХ у Стеценко нет — он возглавлял правительственный подвед ХМАО «Издательский дом „Новости Югры“». А на пост директора управления капстроя попал благодаря профильному образованию и работе в строительной фирме на заре карьеры.
В пресс-службу администрации города направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Предыдущий глава депгорхоза Сергей Алексеев покинул пост, проработав всего восемь месяцев. Его предшественница в должности, бывшая советница экс-мэра Сургута Андрея Филатова Мария Ванькова, проработала с января по август 2024 года. В Ханты-Мансийском районном суде проходит разбирательство по уголовному делу о взятке, которую ей вменяют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!