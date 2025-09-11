11 сентября 2025

Власти Сургута нашли кандидата на расстрельную должность. Инсайд

ВНачальника УКС Сургута прочат на пост главного коммунальщика мэрии
Директора УКС Сургута (ХМАО) Андрея Стеценко прочат на пост главного коммунальщика администрации. Источники URA.RU в местном истеблишменте считают, что бывший медиаменеджер получит должность руководителя департамента городского хозяйства, на которой не задерживались его предшественники.

«Мэр Максим Слепов ему доверяет. Стеценко сначала был его советником. Потом перешел в УКС, где разгребал проблемы с подрядчиками, которые тормозили строительство научно-технологического центра. Теперь градоначальник переводит его на другой фронт работ, потому что департамент с начала лета без руководителя», — рассказал инсайдер.

При этом, опыта работы в ЖКХ у Стеценко нет — он возглавлял правительственный подвед ХМАО «Издательский дом „Новости Югры“». А на пост директора управления капстроя попал благодаря профильному образованию и работе в строительной фирме на заре карьеры.

В пресс-службу администрации города направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Предыдущий глава депгорхоза Сергей Алексеев покинул пост, проработав всего восемь месяцев. Его предшественница в должности, бывшая советница экс-мэра Сургута  Андрея Филатова Мария Ванькова, проработала с января по август 2024 года. В Ханты-Мансийском районном суде проходит разбирательство по уголовному делу о взятке, которую ей вменяют.

