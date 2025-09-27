Politico заявило, что Трамп стал «президентом» Европы после того, как генсек НАТО назвал его «папочкой»

Politico: главы ЕС называют Трампа «президентом Европы»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральный секретарь НАТО называл Трампа «папочкой», указано в материале Politico
Генеральный секретарь НАТО называл Трампа «папочкой», указано в материале Politico Фото:

Президент США Дональд Трамп рассказал, что главы Евросоюза называют его «президентом Европы». Хотя сами чиновники отрицают, что называли его таким образом. Об этом написали в иностранных СМИ.

«Президент США Дональд Трамп во время одной из недавних импровизированных шутливых встреч в Овальном кабинете заявил, что лидеры ЕС называют его „президентом Европы“», — указано в материале Politico. В Брюсселе чиновники ЕС опровергли, что называют Трампа таким образом.

Отмечается, что последние события указывают на наличие подобной позиции внутри Евросоюза. В качестве первого подтверждения этому журналисты приводят случай, когда Дональд Трамп во время июньского саммита НАТО продемонстрировал текстовое сообщение, в котором генеральный секретарь объединения Марк Рютте обращался к нему, называя «папочкой».

Также ранее Трамп уже называл США самой крутой в мире страной, а себя — «папочкой», без которого детям из НАТО пришлось бы не легко. Об этом сообщали RT.

Также лидер Штатов уже называл себя «президентом мира» и подчеркивал важность хороших отношений с мировыми лидерами, а также активно высказывался по вопросам международной политики, в том числе по ситуации на Украине. Его заявления о поддержке Украины и критика в адрес России прозвучали после встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что главы Евросоюза называют его «президентом Европы». Хотя сами чиновники отрицают, что называли его таким образом. Об этом написали в иностранных СМИ. «Президент США Дональд Трамп во время одной из недавних импровизированных шутливых встреч в Овальном кабинете заявил, что лидеры ЕС называют его „президентом Европы“», — указано в материале Politico. В Брюсселе чиновники ЕС опровергли, что называют Трампа таким образом. Отмечается, что последние события указывают на наличие подобной позиции внутри Евросоюза. В качестве первого подтверждения этому журналисты приводят случай, когда Дональд Трамп во время июньского саммита НАТО продемонстрировал текстовое сообщение, в котором генеральный секретарь объединения Марк Рютте обращался к нему, называя «папочкой». Также ранее Трамп уже называл США самой крутой в мире страной, а себя — «папочкой», без которого детям из НАТО пришлось бы не легко. Об этом сообщали RT. Также лидер Штатов уже называл себя «президентом мира» и подчеркивал важность хороших отношений с мировыми лидерами, а также активно высказывался по вопросам международной политики, в том числе по ситуации на Украине. Его заявления о поддержке Украины и критика в адрес России прозвучали после встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...