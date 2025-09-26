Трамп назвал себя президентом мира после выпадов в адрес России

Президент США Дональд Трамп назвал себя «президентом мира», комментируя запланированную на 30 сентября встречу главы Пентагона Пита Хегсета с сотнями генералов и адмиралов ВС США. Недавно Трамп заявил на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, что российские действия на территории Украины были охарактеризованы как лишенные ясной цели, а сама Россия названа «бумажным тигром».
«Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, как будто это плохо. Разве не хорошо, что люди со всего мира приезжают к нам?» — сказал Трамп пресс-пулу Белого дома. Его слова приводит Al Jazeera.
Ранее Трамп выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп выразил мнение, что при активной поддержке со стороны Европейского союза Украина способна восстановить свои прежние границы и, возможно, достичь еще больших результатов. Помимо этого, в Трамп охарактеризовал действия России на территории Украины «бесцельными», а саму Россию назвал «бумажным тигром».
В ответ на эти заявления пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания Трампа относительно украинского конфликта прозвучали после его встречи с Зеленским. И по всей видимости, были сформированы под влиянием позиции Киева.
