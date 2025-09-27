МПК восстановил Паралимпийский комитет России в правах

Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) по итогам голосования в Сеуле приняла решение о полном восстановлении Паралимпийского комитета России (ПКР) в правах. Об этом сообщил президент ПКР Павел Рожков.
«В первом раунде против полного отстранения ПКР проголосовало 111 делегатов, за — 55, 11 — воздержались. Во втором туре за отмену частичного отстранения ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77, 8 — воздержались. Голосование по этому вопросу изначально было назначено на 26 сентября, однако его перенесли на день по техническим причинам», — заявил Рожков. Его слова передает ТАСС.
В 2022 году российские паралимпийцы не были допущены к участию в Паралимпийских играх в Пекине из-за событий на Украине. Членство России и Белоруссии в МПК было частично приостановлено в 2023 году по решению генеральной ассамблеи: тогда против полного отстранения проголосовали 74 делегата, за — 65. В то же время было решено разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под эгидой МПК, а также на летних Паралимпийских играх в Париже — в индивидуальном зачете и под нейтральным флагом. Как ранее отмечал Павел Рожков, среди предъявленных к ПКР претензий были нарушение олимпийского перемирия и нейтральная позиция по отношению к специальной военной операции, несмотря на то что устав МПК предусматривает поддержание нейтралитета в политических вопросах.
Стоит напомнить, что ранее МПК уже отстранял Паралимпийский комитет от членства в организации — это произошло в августе 2016 года после допингового скандала в российском спорте. Тогда отстранение носило временный характер. В 2019 году организация частично восстановила членство ПКР при условии выполнения ряда требований до 31 декабря 2022 года. Благодаря этому решению российские паралимпийцы смогли принять участие в Играх в Токио в 2021 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.