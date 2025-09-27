Депутат предупредил о штрафах за неготовность к отопительному сезону

Компании, которые не будут готовы подать отопление к началу сезона, будут штрафовать. О подготовке такого законопроекта сообщил депутат Госдумы, член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.
«В Госдуме поддержали в первом чтении правительственный законопроект, вводящий административную ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Речь о случаях, когда не устраняются замечания комиссий, срываются сроки согласования и публикации документов», — заявил Якубовский. Его слова приводит «Постньюс».
Он также отметил, что для должностных лиц предусмотрен штраф от двух до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц — от пяти до десяти тысяч рублей. По словам Якубовского, законопроект является инструментом наведения дисциплины и персональной ответственности, а не заменой инвестиционной политики.
Ранее в России обсуждались предложения о переходе к гибкой системе регулирования отопительного сезона, предусматривающей приоритетную подачу тепла в старые и аварийные здания с высокими потерями, а также необходимость модернизации коммунальной инфраструктуры. Сейчас отопление традиционно подается после устойчивого снижения температуры, сначала в социальные объекты, затем в жилые дома.
