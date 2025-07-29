В России предложили жестче наказывать за некачественно оказанные услуги в ЖКХ

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» внесла в Государственную думу законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за некачественно оказанные услуги в сфере ЖКХ до 100% от присужденных судом сумм. Об этом сообщается в пояснительной записке к документу.
«Проектом федерального закона предлагается внести изменение в пункт 6 статьи 13 Закона Российской Федерации „О защите прав потребителей“, установив повышенный размер штрафа в размере 100% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, в случаях, когда нарушения связаны с ненадлежащим оказанием коммунальных услуг», — говорится в записке. Пакет документов депутатов размещен на портале Госдумы.
Авторы инициативы отмечают, что сейчас по действующему законодательству размер штрафа по любым потребительским спорам составляет 50% от суммы, взысканной судом в пользу клиента. Однако, по мнению депутатов, жилищно-коммунальные услуги имеют особое социальное значение и должны регулироваться отдельно.
Депутаты подчеркивают, что повышение тарифов на ЖКХ происходит регулярно, но при этом качество услуг зачастую не улучшается. В пояснительной записке указывается, что при принятии тарифных решений обычно учитываются интересы поставщиков, а права потребителей остаются недостаточно защищенными. Разработчики документа полагают, что такая мера позволит повысить ответственность поставщиков и вернуть потребителям часть гарантий, которые они теряют из-за некачественного обслуживания.
Также в Госдуме предложили запустить ежегодную проверку компаний в сфере ЖКХ. Целью инициативы является выявление неиспользуемых финансовых средств, которые могли бы быть направлены на развитие народного хозяйства.
Кроме того, в России изменили и срок оплаты коммунальных услуг. С 1 марта 2026 года оплату за ЖКУ необходимо будет производить не позднее 15-го числа месяца, вместо ранее установленного 10-го числа,
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