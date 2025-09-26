Трое жителей Перми задержаны по подозрению в похищении 9 миллионов рублей у пенсионерки из Челябинска, совершенном по схеме телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
«Правоохранительные органы Челябинской области задержали в Екатеринбурге троих пермяков в возрасте от 19 до 25 лет по подозрению в мошенничестве с причинением особо крупного ущерба. По версии следствия, злоумышленники действовали по указанию анонимных кураторов, которые путем обмана и запугиваний убедили 80-летнюю жительницу Челябинска передать им 9 миллионов рублей. Пенсионерке сообщили, что ее данные используются для поддержки ВСУ, и угрожали ей уголовным преследованием в случае неподчинения», — говорится на сайте областного главка.
Подозреваемые, выполнявшие роли водителя, курьера и оператора, забрали деньги и скрылись в направлении Екатеринбурга, где были задержаны при содействии свердловских коллег. У них изъято около 220 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам совершения мошенничества в особо крупном размере. Задержанные помещены в изолятор временного содержания.
Ранее в Перми задержан 20-летний курьер мошеннической группы, похитившей у пенсионеров около 900 тысяч рублей по схожей схеме — злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками ведомств и убеждали передать деньги для «декларирования средств». По данным полиции, за последнее время жители Перми потеряли от действий мошенников более 16,5 млн рублей, а преступники продолжают использовать сложные методы психологического воздействия.
