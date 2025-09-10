В Перми задержали курьера мошенников, обчистивших пенсионеров почти на миллион

В Перми задержан 20-летний курьер мошеннической группировки, похитившей у пенсионеров 900 тысяч рублей под предлогом «декларирования средств» от имени военной прокуратуры. Об этом сообщает городское управление МВД.
«Пермские полицейские задержали пособника мошенников, участвовавшего в обмане четырех пенсионеров на сумму около 900 тысяч рублей. Поводом для расследования стало заявление 88-летней жительницы Орджоникидзевского района, которая сообщила о хищении 170 тысяч рублей», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Как установили правоохранители, неизвестная позвонила пенсионерке, сообщила о «подарке» и запросила данные СНИЛС, после чего с женщиной связался лжесотрудник военной прокуратуры. Он убедил ее, что с банковских счетов финансируется преступная деятельность, и для «декларирования» необходимо передать наличные курьеру. Выполнив все указания, пенсионерка лишилась 170 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали подозреваемого, исполнявший роль курьера в мошеннической схеме. Им оказался 20-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина причастен еще к трем аналогичным эпизодам, совершенным в отношении пермских пенсионеров.
Задержанный пояснил, что нашел работу курьером в интернете и получал 2,5% от сумм, которые переводил криптовалютой «кураторам». Общий ущерб от его действий составил около 900 тысяч рублей. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, проводятся дополнительные мероприятия по выявлению аналогичных эпизодов.
Ранее URA.RU рассказывало, что за сутки жители Перми стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности около 16,5 млн рублей. Правоохранители отмечают, что злоумышленники применяют сложные методы психологического воздействия, с которыми сложно справиться многим гражданам.
