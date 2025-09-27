Число задержанных по делу о суррогатном алкоголе увеличилось до восьми

Ход и результаты расследования по делу поставлены прокурором региона на особый контроль
Ход и результаты расследования по делу поставлены прокурором региона на особый контроль
В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

Органы прокуратуры Ленинградской области продолжают осуществлять надзор за ситуацией, связанной с массовыми случаями отравления суррогатным алкоголем на территории региона. Так, в ходе мероприятий в Сланцевском и Волосовском районах проведены обыски, задержаны восемь человек, подозреваемых в сбыте контрафактного алкоголя, передает региональная прокуратура. 

«При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведен ряд обысков, задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, изъято его более одной тысячи литров, устанавливается источник его поступления в регион, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — передает прокуратура. Сообщение опубликовано в  telegram-канале.

По поручению прокурора области Сергея Жуковского, с 26 сентября прокуратура Волосовского района проводит проверочные мероприятия по фактам алкогольных отравлений среди местных жителей. В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам инцидента. Постановление о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации признано прокуратурой соответствующим требованиям закона. Ход расследования и его итоги находятся на особом контроле у руководства областной прокуратуры.

В Ленинградской области ранее были зафиксированы случаи массового отравления суррогатным алкоголем. Согласно информации МВД, в конце сентября в результате употребления некачественного спирта погибли 19 человек, еще трое были госпитализированы. Впоследствии количество жертв увеличилось. В рамках уголовного дела были задержаны три подозреваемых. Позже стало известно, что в Волосовском районе региона зарегистрирована новая волна смертельных отравлений метиловым спиртом. В городе Волосово и деревне Красные Череповицы скончались еще шесть человек. Таким образом, общее число погибших от употребления контрафактного алкоголя на сегодняшний день достигло 25 человек.

