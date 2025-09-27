Десять дронов сбили в небе над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили десять украинских беспилотников самолетного типа в небе над Курской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были отражены с 08:00 до 13:00 по московскому времени. Пять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены на территории Курской области, в Белгородской области — три, а в Брянской области сбиты два БПЛА.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
