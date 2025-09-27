Десять дронов сбили в небе над Россией

Минобороны: российская ПВО сбила десять украинских БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали РФ десятком дронов
ВСУ атаковали РФ десятком дронов Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили десять украинских беспилотников самолетного типа в небе над Курской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были отражены с 08:00 до 13:00 по московскому времени. Пять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены на территории Курской области, в Белгородской области — три, а в Брянской области сбиты два БПЛА.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили десять украинских беспилотников самолетного типа в небе над Курской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были отражены с 08:00 до 13:00 по московскому времени. Пять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены на территории Курской области, в Белгородской области — три, а в Брянской области сбиты два БПЛА. ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...