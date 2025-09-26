Сирота из Челябинска пять лет не получала пенсию по потере кормильца

Прокуратура Калининского района Челябинска добилась восстановления социальных прав 19-летней девушки-сироты. Пять лет она не получала пенсию по потере кормильца, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратура в интересах ребенка-сироты обратилась в суд с иском к Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области о выплате неполученной пенсии с 1 апреля 2019 года по 31 июля 2024 года, а также федеральной социальной выплаты за указанный период. Центральным районным судом Челябинска требования прокурора удовлетворены», — уточнили в прокуратуре.
Причиной судебного разбирательства стало прекращение выплат после того, как бабушка девушки — ее опекун — заболела и перестала получать деньги. В этот период сама заявительница не утратила права на пенсию, однако назначенные средства ей не перечислялись. Ведомство также сообщило, что установлен особый контроль за исполнением решения суда.
Ранее в Челябинской области уже фиксировались случаи нарушения прав детей на получение социальных выплат. Так, жительница села Коелга скрывалась от приставов из-за задолженности по алиментам на троих детей, которая превысила миллион рублей. Женщина неоднократно привлекалась к ответственности за неуплату средств и в ближайшее время вновь предстанет перед судом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!