26 сентября 2025

Сирота из Челябинска пять лет не получала пенсию по потере кормильца

Сироте из Челябинска выплатят пенсию за пять лет, которой ее лишили
Пять лет девушка не получала положенной по закону пенсии
Пять лет девушка не получала положенной по закону пенсии

Прокуратура Калининского района Челябинска добилась восстановления социальных прав 19-летней девушки-сироты. Пять лет она не получала пенсию по потере кормильца, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура в интересах ребенка-сироты обратилась в суд с иском к Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области о выплате неполученной пенсии с 1 апреля 2019 года по 31 июля 2024 года, а также федеральной социальной выплаты за указанный период. Центральным районным судом Челябинска требования прокурора удовлетворены», — уточнили в прокуратуре.

Причиной судебного разбирательства стало прекращение выплат после того, как бабушка девушки — ее опекун — заболела и перестала получать деньги. В этот период сама заявительница не утратила права на пенсию, однако назначенные средства ей не перечислялись. Ведомство также сообщило, что установлен особый контроль за исполнением решения суда.

Ранее в Челябинской области уже фиксировались случаи нарушения прав детей на получение социальных выплат. Так, жительница села Коелга скрывалась от приставов из-за задолженности по алиментам на троих детей, которая превысила миллион рублей. Женщина неоднократно привлекалась к ответственности за неуплату средств и в ближайшее время вновь предстанет перед судом.

